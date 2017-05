Izziņo klasiskās mūzikas festivāla 'LNSO vasarnīca' programmu

Tāpat kā divus iepriekšējos gadus "LNSO vasarnīca" piedāvās krāšņu un daudzveidīgu programmu trijos lielos vakara koncertos, muzikālās izrādēs bērniem un pusaudžiem, kā arī divos kamermūzikas koncertos.

Festivāls sāksies piektdien, 25. augustā, plkst. 20.00, kad Vidzemes koncertzāles "Cēsis" Lielajā zālē būs atklāšanas koncerts "Atrodi nezināmo".

Pēc līdzības ar kinoseansiem, kur iepriekš nav zināms, kādu filmu rādīs, LNSO aicina uzticamos klausītājus un visus sirsnīgi gaidītos jaunpienācējus ļauties piedzīvojumam un pirkt biļeti uz festivāla atklāšanas koncertu bez konkrētas informācijas par programmas saturu. Festivāla rīkotāji atklāj vien to, ka koncertā Normunda Šnē vadībā muzicēs "Sinfonietta Rīga".

Sestdien, 26. augustā, plkst. 13.00 un 15.00 Kinozālē būs muzikālā izrāde pusaudžiem "Zenīts". Īpaši "LNSO vasarnīcai" Jānis Šipkēvics komponē dziesmu ciklu "Zenīts" diviem zēniem un astoņiem instrumentiem. Cikls iecerēts kā paša Jāņa un viņa kādreizējā klasesbiedra, cikla tekstu autora Marta Pujāta intuitīvi emocionāls vēstījums par pieredzēto skolas gados.

Jānis Šipkēvics saka: "Tas būs kā savdabīgs psiholoģisks seanss, kurā ar dažādu žanru kompozīcijām tiek atjaunotas saites ar skolas laika maģisko pasauli" Muzikāli cikls būs tāds, kuru savam iztēles orķestrim it kā būtu uzrakstījis bērns. Ar vēlmi izprast apkārt notiekošo un piešķirt tam kādu rotaļīgu, eksistenciālu, smieklīgu, aizkustinošu, pārpasaulīgu un puiciski ikdienišķu jēgu."

Foto: A. Kondrāts

Izrādes režisors – Viesturs Meikšāns, scenogrāfe un tērpu māksliniece – Rūta Briede. Piedalīsies Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un "LNSO zenītansamblis" Gunta Kuzmas vadībā.

Festivālā sestdienā, 26. augustā, plkst. 14.00 un 16.00 skanēs Mūzikas laboratorija bērniem. Pašiem mazākajiem festivāla apmeklētājiem LNSO sniegs iespēju piedalīties Vara Klausītāja veidotajās muzikālajās meistardarbnīcās, kur savienosies zīmēšana un mūzika. Kamēr vecākie brāļi un māsas skatīsies izrādi pusaudžiem "Zenīts", mazākie bērni varēs doties pasaku pasaulē. Īpašs būs tas, ka mazie skatītāji paši izvēlēsies stāsta varoņus un darbības vietu. Varis Klausītājs stāstu attīstīs improvizācijas veidā, un stāstā piedalīsies piedalīsies LNSO I vijoļu grupas koncertmeistara vietnieks Aleksejs Bahirs.

Festivālu sestdienā plkst. 16.00 Lielajā zālē turpinās kamermūzikas koncerts "Sarkisjans. Bēthovens. Nepāra sonātes".

Foto: Anrijs Požarskis

LNSO koncertmeistars Georgs Sarkisjans nācis klajā ar ideju veidot visu Bēthovena vijoļsonāšu koncertciklu, un pirmais no šiem koncertiem notiks "LNSO vasarnīcā" (pārējie cikla koncerti ieplānoti 2018. gadā Rīgā un Cēsīs).

Pirmajā koncertā skanēs Bēthovena skolotājam Antonio Saljēri veltītā Trešā sonāte, mecenātam fon Frīzam veltītā Piektā sonāte, ko pēc Bēthovena nāves nosauca par "Pavasara sonāti", un Devītā sonāte, ko Ļevs Tolstojs licis savā kaisles un greizsirdības stāstā "Kreicera sonāte".

Georga sadarbības partneris šajā projektā – daudzsološs un sadarbībā rūdīts japāņu pianists Keigo Mukava.

Sestdienas vakarā plkst. 20.00 Lielajā zālē skanēs koncerts "Vakars kvadrātā ar Džimiju Hendriksu, "The Beatles" un "The Rolling Stones".

Lietuvas populārā rokzvaigzne Jeronims Miļus Latvijas klausītājiem pazīstams kā Cēsu mākslas festivāla 2010 mūziklu programmas viesis un Daugavpils teātra izrādes "Dāmu paradīze" solists.

Viņa izpildījumā šoreiz izskanēs 60.–80. gadu hiti, to skaitā – Džona Lenona "Imagine", Džimija Hendriksa dziedātais hits "Hey Joe", "The Beatles" albuma "Abbey Road" ievaddziesma "Come Together", negaisa trokšņiem cauraustais Morisona veltījums Heidegeram, viena no "The Rolling Stones" vizītkartēm "Satisfaction" un Pītera Gebriela "Mercy Street". Dziesmas aranžē Latvijas Radio bigbenda diriģents Kārlis Vanags, kura vadībā muzicēs gan pats Miļus, gan LNSO stīginstrumentu grupa, gan neakadēmiskās pasaules viesi, kuru vidū ģitārists Matīss Čudars.

Pēc koncerta plānots "Zvaigžņu salūts observatorijā" jeb iespēja mobilajā observatorijā vērot zvaigznes.

Svētdienu, 27. augustu, iesāks Mūzikas laboratorija bērniem, kas skanēs gan plkst. 12.00, gan plkst. 17.00. Savukārt plkst 13.00 un 15.00 Kinozālē skanēs izrāde pusaudžiem "Zenīts".

Plkst. 14.00 Lielajā zālē būs kamermūzikas koncerts "Pjacolla + Galjano + Tango". Programmas idejas autors ir vijolnieks Raimonds Melderis, kurš saka: "Mani vienmēr fascinējusi Astora Pjacollas un Rišāra Galjāno mūzikas maģija, un ideja par kamermūzikas koncertu ar tango piesitienu manā galvā bija jau ļoti sen."

Godinājums izcilajam bandoneonistam Astoram Pjacollam izpaudīsies, atskaņojot vienu no dižā argentīnieša pēdējiem opusiem "Five Tango Sensations". Kā raksta koncerta veidotāji – miegs, mīlestība, nemiers, izmisums un bailes – šādā spektrā būvētas piecas tango sajūtas, un taisnība būs kādam Teksasas kritiķim, kurš teicis, ka šajā mūzikā ir traģisks skaistums.

No Latvijā iemīļotā Rišāra Galjāno darbiem mūziķi izvēlējušies "Opale Concerto". Galjāno stāsta, ka šajā trīsdaļīgajā opusā pirmā daļa radusies no viņa dzimtajās Kannās saņemtajiem Vidusjūras impulsiem, otrā daļa ir veltījums sen zudušajai Parīzei ar ielu akordeonistiem un ielu mūzikas automātiem, savukārt trešajā daļā Galjāno izmantojis pats savu "New York Tango".

Foto: Publicitātes foto

Savukārt plkst. 18.00 Lielajā zālē plānots "LNSO vasarnīcas" noslēguma koncerts "Osokins x Pērts". Koncerta pirmajā daļā skanēs Arvo Perta iespaidīgais Klavierkoncerts "Lamentate", kas rakstīts Aniša Kapura gigantiskās skulptūras "Marsijs" izstādīšanai Londonas "Tate Modern" Turbīnu zālē un Latvijā, iespējams, vēl nav skanējis. Solists – jaunās paaudzes pianisma zvaigzne Georgijs Osokins.

Koncerta otrajā daļā – Antonīna Dvoržāka elegantā, labskanīgā Astotā simfonija, ko LNSO būs spēlējis arī turnejā pa Franciju un Šveici neilgi pirms "LNSO vasarnīcas" sākuma.

Koncertu diriģēs LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga.

Turpinot "LNSO vasarnīcas" izstāžu veidošanas tradīciju, šoreiz festivāla laikā piedāvāsim iespēju ieskatīties LNSO aizkulisēs un koncertos ar orķestra pastāvīgā fotogrāfa Anrija Požarska uzņemtajiem kadriem. Izstāde būs apskatāma visas festivāla dienas koncertnama "Cēsis" Izstāžu zālē.

Kā ik gadu "LNSO vasarnīca" ir festivāls visai ģimenei un programma veidota tā, lai visu triju dienu garumā būtu ko darīt gan lieliem, gan maziem. Vakara koncertu laikā koncertzālē darbosies radošā bērnistaba, kurā bērni varēs pavadīt laiku pieredzējušu audzinātāju uzraudzībā, kamēr vecāki klausās koncertu.

No 17. maija biļetes uz "LNSO vasarnīcas" koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. Uz visiem vakara koncertiem tiks organizēti īpaši autobusu reisi Rīga-Cēsis-Rīga, un biļetes uz tiem varēs iegādāties bilesuparadize.lv.