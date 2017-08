Koncertzālē " Palladium " 10. novembrī uzstāsies viens no spožākajiem jaunpienācējiem uz Baltijas mūzikas skatuves – lietuviešu dziedātājs un dziesmu autors "Daddy Was a Milkman", portālu "Delfi" informē koncertaģentūras FBI pārstāvis Kristaps Kārkliņš.

Šis būs jau otrais lielais dziedātāja koncerts Rīgā, kurā viņš prezentēs jaunās dziesmas un lielākos hitus no debijas albuma "Daydreaming".

"Daddy Was a Milkman" plūcis uzvaras laurus Lietuvas lielākās mūzikas balvas "M.A.M.A." ceremonijā – mūziķis ieguvis balvas kategorijās "Labākā debija" un "Labākā elektroniskā mūzika". "Daddy Was a Milkman" ir viens no nedaudzajiem Baltijas mūziķiem, kas ieguvis atzinību ne tikai savā valstī, bet arī ārpus tās. Visus "Daddy Was a Milkman" singlus regulāri atskaņo Baltijas radio stacijas, bet mūziķa pirmais albums "Daydreaming" ir kļuvis par vienu no spilgtākajām debijām.

"Daddy Was a Milkman" debijas koncerts kļuva par īstu triumfu. Tas notika 2016. gada jūlija beigās Viļņā, un visas biļetes uz to bija izpārdotas vairākas nedēļas pirms šī notikuma. Pēc veiksmīgā koncerta Rīgā 2016. gada decembrī, "Daddy Was a Milkman" uzstājās arī lielākajās Lietuvas pilsētās. Divi koncerti Viļņā un viens Kauņā bija pilnībā izpārdoti. Koncerts Traķu pilī Lietuvā šogad augustā pulcēja 4500 skatītāju.

"Daddy Was a Milkman" kļuva par sensāciju, kolīdz parādījās uz skatuves. Jau drīz mūziķi ievēroja Baltijas reģiona lielāko mūzikas festivālu organizētāji. Pēc uzstāšanās "Positivus" festivālā, viņš iemantojis fanus arī Latvijā, ko pierādīja arī gandrīz izpārdotais koncerts Rīgā pagājušā gada nogalē. Lietuvā "Daddy Was a Milkman" sniedzis izcilas uzstāšanās lielākajos festivālos - "Granatos Live" un "Summer In The City". Drīzumā mākslinieks sniegs karjeras lielāko koncertu "Compensa" arēnā Viļņā.

Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Tuvojoties koncertam, biļešu cena pieaugs.