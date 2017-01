Varniai ciematā, Luksta ezera krastā Lietuvā notiekošais folka un smagās mūzikas festivāls "Kilkim Žaibu" 2017. gadā notiks 29. jūnija līdz 1. jūlijam, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāla, kas šogad notiks jau 18. reizi, pirmajā dienā muzicēs Baltijas folkloras kopas, savukārt otrajā dienā notiks seno cīņu klubu paraugdemonstrējumi un ikviens varēs piedalīties senajās spēka un veiklības spēlēs. Visas trīs dienas tirgosies dažādi seno amatu lietpratēji un mājražotāji.

Kā uzsver festivāla rīkotāji, "Kilkim Žaibu" allaž izcēlies ar izsmalcinātu smagās mūzikas piedāvājumu, un šis gads nebūs izņēmums. Šobrīd jau zināmi pirmie festivāla mākslinieki, no tiem vairāki Baltijas valstīs uzstāsies pirmo reizi.

"Kilkim Žaibu" festivāla viesu vidū būs pieprasītā poļu black metal grupa "Mgła", somu pagrīdes death black metal grupa "Archgoat", viking metal celmlauzis – "Månegarm" no Zviedrijas, "Harakiri for the Sky" no Austrijas, "Bossk" no Lielbritānijas, "Valkyrja" un "Grimner" no Zviedrijas un "Au-Dessus" no Lietuvas.

Mākslinieku saraksts tiks papildināts. Tāpat organizatori, roka klubs "Pikuolis" sola dažādus citus pārsteigumus un jaunievedumus, kas pagaidām tiek turēti noslēpumā.

Biļetes uz festivālu nopērkamas "Ticketshop.lv".