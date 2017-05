Klasiskās mūzikas festivāls "Sensus", kas šogad no 12. līdz 15. jūlijam notiks Liepājā un Ventspilī, izziņojis visi programmu, pulcējot "Berlīnes filharmoniķu", Amsterdamas Karaliskā "Concertgebouw" orķestra un citu Eiropas un Latvijas labāko orķestru vadošos mūziķus, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāla muzikālo kodolu veidos divi kamermūzikas koncerti un divi simfoniskās mūzikas vakari, kuros gaidāma atkaltikšanās ar Latvijas klausītāju iemīļoto diriģentu Karelu Marku Šišonu.

“Apsveicu festivāla “Sensus” organizētājus, kuri ir spējuši savākt kopā tik fantastisku programmu ar pasaules nozīmīgākajiem māksliniekiem. Es esmu pārliecināts, ka kopīgi mēs festivālu un mūsu koncertus padarīsim par patiešām neaizmirstamu un emocionālu notikumu,” paudis Šišons.

Festivāla “Sensus” būtiska sastāvdaļa būs Baltijas jūras reģiona mūzikas augstskolu studentiem rīkotas meistarklases, ko vadīs prestižāko Eiropas mūzikas augstskolu pasniedzēji. Ģimenēm tiks rīkots īpašs bērnu koncerts ar draudzīgām biļešu cenām.

“Sensus” mājvieta visu nedēļu būs Liepājas “Lielais dzintars”, un šajās dienās sagaidāma augstas klases mūziķu un karstas radošās temperatūras neikdienišķa gaisotne.

Festivāla atklāšanas koncertā 12. jūlija vakarā muzicēs leģendāro “Berlīnes filharmoniķu” stīgu kvartets, kura dalībnieks ir kontrabasists Gunārs Upatnieks – kopš 2011. gada “Berlīnes filharmoniķu” kontrabasu grupas pārstāvis. Koncerta programmā – Vīnes klasiķi un Kārļa Lāča jaundarbs “Valsis kontrabasam un stīgu kvartetam”. Koncerta pirmajā daļā būs iespēja dzirdēt reti atskaņoto Volfganga Amadeja Mocarta “Adagio un fūgu” divām vijolēm, altam un basam dominorā KV 546 – noslēpumainu, paskarbu un trauksmainu opusu liktenīgajā dominorā. Līdzās – Ludviga van Bēthovena slavenā Devītā jeb “Kreicera” vijolsonāte, veltīta laikabiedram, ievērojamam vijolniekam Rūdolfam Kreiceram, kurš gan nekad netika atskaņojis šo opusu. Sonāti klausīsimies spožā pārlikumā stīgu kvintetam (pārlikums tapis 1832. gadā un tā autors ir nezināms).

Koncerta otrajā daļā vispirms – Kārļa Lāča “Valša” pirmatskaņojums. Komponists saka: “Kaut kā tā sanācis, ka teātra mūzikā man vislabāk padodas valši, un, tā kā festivāls Sensus gaida no manis visai romantisku darbu, nosliecos par labu vienam valsītim ar nedaudz slāvisku noskaņu.” Programmu vainagos Franča Šūberta Stīgu kvintets Domažorā D 956, kas tapis dažus mēnešus pirms autora aiziešanas citsaulē un ko pamatoti uzskata par vienu no uzskata par vienu no visu laiku izcilākajiem kamermūzikas paraugiem.

13. jūlijā “Sensus” piedāvās otru kamermūzikas programmu, un tajā prožektoru gaismā būs koka un metāla pūšaminstrumenti. Koncerta nosaukums – “Salut à la France” jeb “Sveiciens Francijai”. Pirmajā daļā valdīs koka pūšaminstrumenti un skanēs Morisa Ravela barokāli greznais veltījums karabiedriem “Kuperēna piemiņai”, Žaka Ibēra “Trīs nelieli skaņdarbi” un Fransisa Pulenka vitālais, dzirkstīgais Sekstets. Latvijas ievērojamie kamermūziķi flautiste Anete Toča, obojists Egils Upatnieks un klarnetists Guntis Kuzma satiksies ar vienu no mūslaiku ievērojamākajiem fagotistiem – Amsterdamas Karaliskā “Concertgebouw” solistu Gustavo Nunjesu no Urugvajas – un ievērojamo slovēņu mežradznieku, “Berlīnes filharmoniķu” orķestrantu Andreju Žustu.

Koncerta otrajā daļā – metāla pūšaminstrumenti. Skanēs franču komponista-matemātiķa Žaka Kasterēda Sonatīni trompetei un klavierēm, Fransisa Pulenka reti spēlēto, agrā jaunībā sacerēto Trio mežragam, trompetei un trombonam un Žana Mišela Damāza Trio trompetei, trombonam un klavierēm. Varēs dzirdēt, kā šajā elegantajā mūzikā izpaužas Amsterdamas Karaliskā “Concertgebouw” orķestra pirmā trompete Aleksandrs Batī no Francijas un viens no mūslaiku apdāvinātākajiem trombonistiem, plaša muzikālā apvāršņa ceļinieks, Freiburgas Mūzikas augstskolas docētājs Fabriss Milišērs.

Ar lieliskajiem pūšaminstrumentālistiem koncerta abās daļās tiksies viena no Latvijas izcilākajām pianistēm – Agnese Egliņa.

Simfoniskās mūzikas programmu 14. jūlijā novērtēs Ventspils teātra nama “Jūras vārti” klausītāji un 15. jūlijā – “Lielā dzintara” publika. Uzstāsies “Latvijas festivāla orķestris”, kurā spēlēs gan mūsu valsts labākie mūziķi, gan festivāla “Sensus” prominentie viesi, kuri būs iepazīti abās kamermūzikas programmās.

Koncerta programmā – Mihaila Gļinkas operas “Ruslans un Ludmila” virpulīgā uvertīra, Igora Stravinska krāsainā svīta no baleta “Ugunsputns” un Riharda Štrausa izsmalcinātā un vīniski krāšņā svīta no operas “Rožu kavalieris”. Īpašs brīdis – pasaulslavenā vijolnieka, Eiropas labāko orķestru sadarbības partnera, Lietuvas kamerorķestra mākslinieciskā vadītāja Sergeja Krilova solo Pētera Čaikovska populārajā Vijolkoncertā.

Simfoniskās mūzikas koncertu diriģēs Latvijā allaž gaidītais Karels Marks Šišons, LNSO mākslinieciskais vadītājs no 2009. līdz 2012. gadam, patlaban Zārbrikenes un Kaizerslauternes Vācijas Radio orķestra mākslinieciskais vadītājs, pasaules lielāko opernamu un koncertzāļu pastāvīgs viesis, augstu apbalvojumu īpašnieks.

Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas visas “Biļešu paradīzes” un “Biļešu servisa” kasēs.