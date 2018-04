Šogad festivāla "Summertime 2018 – aicina Inese Galante" programmā uzstāsies gan latviešu skatītājiem vēl nezināmi mākslinieki, gan arī jau iemīļoti augstas klases mūziķi. Festivāla atklāšanas koncertā dziedātājs un komponists no Vācijas – Toms Gēbels (Tom Gaebel) – dziedās dziesmas no leģendārā amerikāņu dziedātāja Frenka Sinatras (Frank Sinatra) repertuāra, dažas no tām duetā ar festivāla patronesi Inesi Galanti. Koncertā izskanēs tādi pasaules hiti kā "New York, New York", "Fly Me to the Moon", "My Way" u.c.

Festivāla "Summertime" otrajā dienā pianists Daniils Krāmers, kurš pēc daudzu klausītāju lūgumiem, uzstāsies kopā ar džeza virtuozu Andreju Rumjancevu, priecēs klausītājus ar unikālu mūzikas rokprogrammu veidotu pēc "Nirvana", "Queen" un "Led Zeppelin" skaņdarbiem.

Akadēmiskās mūzikas cienītāji novērtēs festivāla trešās dienas koncertu, kad Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē ar programmu, kas jau iekaroja Nobela prēmijas laureātu sirdis Stokholmā, uzstāsies Inese Galante. Pati festivāla rīkotāja uzstāsies kopā ar ilggadēju skatuves draugu, klavierspēles meistaru Aleksandru Šmalcu. Tūlīt pēc šī koncerta, nepametot Dzintaru koncertzāli, tās Lielajā zālē varēs baudīt Gorana Bregoviča sniegumu. Koncertā izskanēs ugunīgas Balkānu un čigānu melodijas, kas tiks papildinātas ar pūšamo mūzikas instrumentu skanējumu.

Kā allaž būs arī tradicionālais festivāla noslēguma koncerts, kurā klausītājiem būs unikāla iespēja dzirdēt vairāku izpildītāju zvaigžņu sastāvu. Tajā uzstāsies arī spilgtais un šarmantais itāļu dziedātājs ar burvīgo balsi – Džovanni Kastello (Giovanni Castello), kurš festivāla ietvaros, klausītājus priecēs arī ar solo koncertu; neatkārtojamais mecosoprāns Oļesja Petrova, kontrtenors Sergejs Jēgers, kurš šogad ieguvis Triju Zvaigžņu ordeni, kā arī mūzikas grupa "Tenoru trio", kuras sastāvā ir Latvijas Nacionālās operas solisti – šī grupa ir jau guvusi profesionālu mūzikas kritiķu un klausītāju atzinīgu vērtējumu.

Latvijas skatītājiem festivāla jaunatklājums būs populārā itāļu dziedātāja Džovanni Kastello (Giovanni Castello) koncerts "Viva Italia!" 14. augustā. Koncertā skanēs pazīstami itāļu mūzikas hiti un balādes – no Karuzo līdz Čelentāno. Festivāls noslēgsies 15. augustā ar leģendārā "Trio Paris Royale" un viņu izcilā solista – vijoles virtuoza no Vācijas – Baptiste Pawlik sniegumu. Šis mākslinieks ir uzstājies ar tādiem pasaulslaveniem mūziķiem kā Selīna Diona (Celine Dion), Robijs Viljams (Robbie Williams), kā arī spēlējis Pāvesta Benedikta XVI atvadu koncertā Vatikānā.

Inese Galante, festivāla "Summertime" patronese saka: "Katrs "Summertime" man nozīmē svētkus dvēselei un mūzikai. Jau 14 gadu garumā mums izdodas arvien uzlabot festivālu, iepazīstināt Latvijas klausītājus ar pasaules mēroga izpildītāju radošo sniegumu, vienlaikus saglabājot festivāla galvenās tradīcijas – nemainīgi augstus muzikālās kvalitātes standartus, kā arī labvēlīgu atmosfēru, kurā gan izpildītāji, gan klausītāji ir laipni gaidīti festivāla viesi."

Biļetes uz festivālu "Summertime 2018 – aicina Inese Galante" iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.