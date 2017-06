Jau 21. jūnijā Lucavsalā notiks viens no vasaras lielākajiem koncertiem Rīgā – amerikāņu rokgrupas " Foo Fighters " uzstāšanās. Priekšnesums Daugavas krastā būs grupas vienīgais koncerts Baltijā. Koncerta īpašie viesi būs Eiropas lielāko festivālu hedlaineri – populārā britu grupa "Biffy Clyro" un atzītais ASV un Lielbritānijas duets "The Kills".

Koncerta teritorija apmeklētājiem būs atvērta no plkst. 16.00. Pirmā uz skatuves plkst. 18.30 sāks muzicēt igauņu grupa "Elephants From Neptune", vakaru plkst. 19.30 turpinās duets "The Kills", bet plkst. 20.30 uz skatuves kāps britu grupa "Biffy Clyro".

Vakara galveno mākslinieku – grupas "Foo Fighters" – uzstāšanās sāksies plkst. 22.00.

Slavenā Glastonberijas festivāla galvenie hedlaineri šogad būs tieši "Foo Fighters", kurus šomēnes varēs redzēt un dzirdēt Daugavas krastā, Lucavsalā. Starp Eiropas lielākā mūzikas pasākuma galvenajiem māksliniekiem paziņoti arī "Biffy Clyro", kuri kāps uz skatuves arī Rīgā – tieši pirms "Foo Fighters". Jāpiezīmē, ka "Foo Fighters" šogad būs arī Roskildes festivāla galvenie mākslinieki.

"Foo Fighters" vairāk nekā 20 gadus ilgās karjeras laikā pārliecinoši nostiprinājušies rokmūzikas virsotnē, kļūstot par vienu no labākajām koncertgrupām pasaulē. Grupas kontā ir 11 prestižās "Grammy" balvas.

Deivs Grols (Dave Grohl), Teilors Hovkins (Taylor Hawkins), Neits Mendels (Nate Mendel), Kriss Šiflets (Chris Shiflett) un Pets Smīrs (Pat Smear) sola enerģijas pilnu, episku koncertu, kura laikā izskanēs tādi "Foo Fighters" grāvēji kā "The Pretender", "Best Of You", "All My Life", "My Hero", "Learn To Fly" un daudzi citi.

Biļetes uz vērienīgo pasākumu Lucavsalā ir pieejamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs. Pašlaik biļetes cena ir vēl tikai 69 eiro. Tuvojoties koncertam, cena pieaugs.

Skatuves priekšā būs īpaša fanu zona, cena biļetei fanu zonā - 99 eiro. Pieejamas arī VIP biļetes, kas nodrošinās automašīnas stāvvietu, atsevišķu ieeju pasākuma norises vietā, sēdvietu tribīnē zem jumta, atsevišķu bāru un WC, kā arī ieeju fanu zonā. VIP biļetes cena – 199 eiro.