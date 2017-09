Septembra sākumā izziņota visa Pasaules mūzikas festivāla "Porta" programma. To piecu dienu laikā, no 3. līdz 12. novembrim, veidos pieci koncerti trīs Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs un Saldū, portālu "Delfi" informē festivāla pārstāvji.

Dažādās kombinācijās šajos koncertos uzstāsies seši spilgti mākslinieki un grupas: Marija Korepanova no Udmurtijas, igauņu un ukraiņu grupa "Svjataja Vatra", Aboss Kosimovs no Uzbekistānas, Karina Gomesa no Gvinejas Bisavas, "Shono" no Burjatijas un "Onuka" no Ukrainas.

Festivāla pirmajā dienā – 3. novembrī – Rīgā, Fon Stricka villā, uzstāsies Marija Korepanova – Udmurtijas Republikas ziemeļu reģiona seno dziedājumu izpildītāja. Pēc viņas priekšnesuma koncertu sniegs igauņu kazaku vikingu folkroka grupa "Svjata Vatra".

Turpinājumā – 4. novembrī – Rīgā, Mūzikas namā "Daile", viesosies austrumnieku rāmja bungu jeb doiras virtuozs Aboss Kosimovs no Uzbekistānas, vakara gaitā uz skatuves kāps arī dziedātāja Karina Gomes no Gvinejas Bisavas. Kritiķu atzītā pasaules mūzikas žanra dziesminiece kopā ar pavadošo sastāvu sniegs koncertu arī festivāla trešajā dienā – 5. novembrī Saldus Mūzikas un mākslas skolā.

Ceturtajā festivāla dienā – 10. novembrī – Rīgā, Fon Stricka villā, uzstāsies "etno fusion" žanra tīrradņi, rīkles dziedāšanas meistari "Shono" no Burjatijas.

"Portas" noslēguma koncerts izskanēs 12. novembrī – Vidzemes koncertzālē "Cēsis". Tajā koncertu sniegs ukraiņu vokālistes Natas Žičenko un mūzikas producenta Jevgeņija Filatova vairākkārt apbalvotais elektrofolka kopprojekts "Onuka", kā arī jau minētā burjatu grupa "Shono".

"Lai atrastu ir jāmeklē, vai atverot durvis vai atdarot sirdi. Festivāls "Porta" savā ziņā ir kā portāls, kas palīdz saklausīt, ieraudzīt un sajust izcilas mūzikas bagātības no visas pasaules. Vai tā būtu sireālā elektrofolka atmosfēra, vai tradicionālās tautas mūzikas vērtībās balstīta vokāla spēks, meditatīvi bungu ritmi, vai sievišķīgi trausla noskaņa, vai kaut kas pilnīgi atšķirīgs - īsta rokdiskotēka ar ukraiņu kazaku un igauņu vikingu piedalīšanos. Nav tālu jāmeklē, viss būs te pat Latvijā – galvenais ļauties valdzinājumam," saka festivāla rīkotāja Ilze Apsiņa.

Biļetes uz koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. Pasākumiem tuvojoties biļešu cenas var mainīties.