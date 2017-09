Jaunākā albuma "Get Up" materiāls tapis ierastajā Braiena Adamsa un Džima Valansa sadarbībā, taču šoreiz viņiem producenta lomā piepulcējies "The Electric Light Orchestra" līderis un komponists Džefs Linne. Viņu sadarbības rezultātā tapušas deviņas jaunas dziesmas un četras akustiskās versijas.

"Brand New Day", "You Belong to Me", "Do What Ya Gotta Do" un "Don't Even Try" ir pazīstamākās albuma kompozīcijas. Videoklipā dziesmai "Brand New Day" līdzās ekrāna dīvai Helēnai Bonemai Kārterai filmējies arīdzan grupas "Hurts" solists Teo Hačkrafts

Kopš karjeras sākuma, ko iezīmē 1983. gads ar albumu "Cuts Like A Knife", Braiens Adamss radījis virkni ievērojamu hitu: "Summer of '69", "Run to You", "Kids Wanna Rock", "Somebody", "One Night Love Affair", "It's Only Love", "Cuts Like A Knife", "Can't Stop This Thing We Started", "18 til I Die", "The Only Thing That Looks Good On Me", "When You're Gone", "Cloud Nr. 9", "Back To You", "Let's Make A Night To Remember", "Thought I'd Died And Gone To Heaven", kā arī labi zināmās balādes "Please Forgive Me", "(Everything I Do) I Do It For You, All For Love", "Do I Have To Say The Words?", "Straight From The Heart", "Heaven" un "Have You Ever Really Loved A Woman?"

Vairāk nekā 30 gadu garās karjeras laikā izdoti 13 studijas albumi, virkne izlašu un koncertierakstu, kas kopumā pārdoti vairāk nekā 100 miljonos kopiju. Adamsa dziesmas pabijušas pirmajās vietās vairāk nekā 40 valstu hitparādēs, savukārt koncerttūru ietvaros apmeklēts desmitiem valstu un seši kontinenti.

Braiena Adamsa daiļrade novērtēta arīdzan ar ievērojamu nomināciju un balvu skaitu: "Juno", kas ir Kanādas analogs "Grammy" balvai (56 nominācijas un 20 balvas); "Grammy" (15 nominācijas un divas balvas), "Oskars" (trīs nominācijas), "Golden Globe" (piecas nominācijas), MTV, ASCAP, "American Music Awards" u.c. Viņa vārds iemūžināts uz zvaigznēm gan Kanādas, gan Holivudas slavas alejā, ASV izdevums "Billboard" ierindojis Adamsu 100 visu laiku izcilāko mūziķu sarakstā, bet par sasniegumiem mūzikā un aktīvo filantropiju Adamss apbalvots ar Kanādas un Britu Kolumbijas ordeņiem.

Biļešu iepriekšpārdošana "Biļešu serviss" tīklā un internetā sāksies 26. septembrī pulksten 10.00.