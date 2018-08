Jaunciema ostas laivu šķūnī 29. un 30. augustā pulksten 19.00 notiks tradicionālie ezera mūzikas koncerti, portālu "Delfi" informē koncertu rīkotājs Jānis Zaržeckis.

29. augustā Jaunciema ostā gaidāms Valta Pūces mūzikas koncerts "Notiksies kam jānotiek".

Koncerta muzicēs aktrise Dita Lūriņa, vijolnieks Raimonds Ozols, taustiņinstrumentālists Raimonds Macats, ģitārists Mārcis Auziņš, basģitārists Andris Grunte, sitaminstrumentālists Uģis Krūskops, kā arī pats komponists Valts Pūce. Tāpat tiek solīdi divi "noslēpumaini mākslinieki", kuru vārdi netiek atklāti.

Koncertā skanēs Valta Pūces dziesmas no grupas "Marana" programmām, mūzika no uzvedumiem un teātra izrādēm, tai skaitā leģendārās Dailes teātra izrādes "Šveiks".

Tekstu autori: Pēteris Brūveris, Aivars Neibarts, Raimnoda Vazdika, Kārlis Vērdinš un Ēriks Ādamsons.

Otrajā koncertā, kas notiks 30. augustā, muzicēs Jaunciema ostas festivāla orķestris ar diriģentu Gunti Kuzmu priekšgalā.

Koncertā piedalīsies solisti – soprāns Sonora Vaice, vijolnieks Raimonds Ozols, ģitārists Mārcis Auziņš , mutes harmonikas spēlēs Raimonds Macats, bet koncerta īpašais viesis būs maestro Raimonds Pauls. Tāpat tiek solīti "daži pārsteigumi".

Koncerta pirmajā daļā skanēs operešu mūzika, latviešu komponista Marģera Zariņa skaņdarbi, būs ieskats Elgas Īgenbergas daiļradē.

Īpaša loma piešķirta Jaunciema ostas orķestrim Gunta Kuzmas vadībā, kas atskaņos Brāmsa un Dvoržāka simfoniskās dejas.

Koncerta otrā daļa atšķirsies gan pēc stila, gan žanra – tajā skanēs instrumentālā mūzika. Programmā iekļauti amerikāņu komponista Ārona Koplanda svītas "Rodeo" daļa "Hoe Down" orķestrim. Atgādinām, ka Koplands divas reizes bijis Latvijā un dzirdējis arī LNSO koncertus, kur tika atskaņota viņa mūzika, vienu no tiem pats arī diriģējis.

Koncertā skanēs arī franču komponista Mišela Varlopa daiļrade vijolnieka Raimonda Ozola izpildījumā, kā arī Mārča Auziņa aranžētais Peta Metenija skaņdarbs "Always and Forever" trio vijolei, ģitārai un mutes harmonijām- to atskaņos Mārcis Auziņs, Raimonds Ozols, un Raimonds Ozols.

Savukārt otrās daļas noslēgumā koncertam pievienosies maestro Raimonds Pauls, kurš kopā ar orķestri atskaņos Rapsodiju un popūriju no kinofilmas "Teātris" Artūra Maskata aranžējumā.

Biļetes uz koncertu nopērkamas ekase.lv.