Turpinot Jaungada sagaidīšanas tradīciju, festivāls "Piena svētki" sadarbībā ar producentu apvienību "Piétro" aicina apmeklēt otros "Piena svētkus" šogad un kopā pavadīt jau sestās Jaungada sagaidīšanas svinības – "Piena svētki 17/18. Jaungada gaidīšana". Šogad par svinību vietu izvēlēts topošais mākslas centrs "Zuzeum" jeb bijusī "Sapņu fabrika", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotājs Mārtiņš Mielavs.

Kā ierasts, arī šoreiz "Piena svētkos" darbosies vairākas deju zāles. Par "laika iesaldēšanu" lielajā zālē atbildēs Mehmet Aslan no Šveices un Autarkic no Izraēlas. Viņiem pievienosies viens no labākajiem pašmāju elektroniskās mūzikas producentiem Elvi Soulsystems, kā arī dīdžeju duets Viesturs Celmiņš un Miks Mitrēvics. Mazajā zālē būs tradicionālā hitu diskotēka ar apvienību "Gribam būt dīdžejas".

Ne mazāk svarīgi, ar grandiozu Vecgada pavadīšanas un Jaungada sagaidīšanas koncertu uzstāsies vokāli instrumentālā apvienība "Regīna" (attēlā). Koncerta sākums būs pulksten 23.00.

Mehmet Aslan ir turku izcelsmes dīdzējs, kurš jau pusaudža gados sācis kolekcionēt retas ierakstu plates. Laikam ejot, dīdžejs sācis miksēt ierakstus, piešķirot tiem atmiņas no tradicionālās mūzikas, kas pavadījusi viņa bērnību, un radot cilvēkos vēlmi ļauties dejām.

Autarkic, īstajā vārdā Nadavs, dzīvo Telavivā, ir pazīstams kā producents un dziesmu vārdu autors. Guvis atpazīstamību ar savu citādo skatījumu, piešķirot elektroniskajai mūzikai nebijušu skanējumu. Kopš 2015. gada laidis klajā daudzus albumus un daudzkārt uzstājies Eiropā.

Pasākuma scenogrāfiju veidos režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs.

"Viena no pirmajām asociācijām, domājot par Jaungada nakti, ir gaidas. Sākot no agras bērnības, mēs gaidām, kad iemācīsimies staigāt, runāt un paši sev aizsiet kurpju šņores. Vēlāk gaidām princi baltā zirgā un pilngadību. Nevaram sagaidīt, kad beidzot pienāks vasara, piektdiena vai vilciens. Toties mēs vienmēr ilgojamies vēl piecas minūtes pagulēt, pēc 15 minūtēm slavas un svētkiem, kas nekad nebeidzas. Mūžīgās gaidās dzīvi pārvēršam par traģikomēdiju, gluži kā "Gaidot Godo", mēs attopamies iesprūduši laikā ar šo ironisko vēlmi kaut laiks ritētu ātrāk un vienlaicīgo tā trūkumu.

Jaungada nakts savā ziņā ir ikgadēja šī paradoksa kulminācija - mirkls pirms un mirklis pēc. Mēs saldsērīgi atstājam veco aiz muguras un dejodami iesoļojam jaunajā. Šeit un tagad. Tāpēc kā ierasts aicinām būt kopā ar mums un sagaidīt to, ko nevar nesagaidīt – jauno 2018. gadu," pasākumu piesaka Mielavs.

Biļetes uz pasākumu nopērkamas visas "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Ierobežotam skaitam apmeklētāju būs pieejama VIP zona.