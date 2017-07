Jauniešu koris "Kamēr…" izcīnijis uzvaru 63. Starptautiskajā habaneru un polifonijas kormūzikas konkursā, kas no 17. līdz 23. jūlijam norisinājās Torrevjehā, Spānijā, informē kora pārstāvji.

Kopumā koris izcīnījis četras godalgas: uzvaru polifonijas kategorijā, 2. vietu habaneru kategorijā, kā arī divas žūrijas speciālbalvas, proti, kora "Kamēr…" mākslinieciskais vadītājs Jānis Liepiņš tika atzīts par konkursa labāko diriģentu, kā arī tautasdziesmas "Neviens putnis tā nepūta" apdare tika atzīta par labāko tautas mūzikas skaņdarbu polifonijas kategorijā.

Izpildot trīs spāņu komponistu habaneras, kā arī Ērika Vitakera "Leonardo dreams of his flying machine" un Gabriela Džeksona opusu, koris guva ne tikai klausītāju, bet arī žūrijas atzinību abās konkursa kategorijās. Žūrija augstu novērtēja kora māksliniecisko un tehnisko kvalitāti, jauneklīgo skanējumu, niansēto frāzējumu. Koris "Kamēr... " ir vienīgais koris no Latvijas un Ziemeļeiropas, kas šajā konkursā šāda līmeņa panākumus spējis izcīnīt pēdējo 20 gadu laikā.

"Esmu gandarīts par kora sniegumu un spēju pielāgoties arī latviešu mentalitātei neraksturīgajam habaneru skanējumam un tempermentam, kas šajā konkursā līdz šim ir bijis lielākais klupšanas akmens kolektīviem no Latvijas," saka kora mākslinieciskais vadītajs Jānis Liepiņš. "Konkursa neraksturīgie apstākļi – uzstāšanās vēlu naktī, turklāt brīvdabas estrādē bija papildus pārbaudījums visiem dalībniekiem, tomēr mūsu dziedātāji ar to veiksmīgi tika galā."

Nākamo sezonu koris "Kamēr…" uzsāks ar dalību "Homo Novus" mākslas festivālā un jauno dziedātāju korī uzņemšanu 28. un 29. augustā.