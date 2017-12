Sestdien, 6. janvārī, klubā "OneOne" Rīgā notiks psihedēliskā roka grupas "The Bad Tones" koncerts, kurā iesildītāju lomā uzstāsies apvienība "Spāre".

Ansambļa "The Bad Tones", kas iepriekš bijis pazīstams ar nosaukumu "The Pink Elephant", dalībnieki – Edvards Broders, Rūdolfs Ozols, Alberts Levics un Kalvis Sležis – šobrīd nododas mūzikas studijām Nīderlandē un Latvijā. Paralēli notiek darbs pie jauna grupas EP.

Savukārt apvienību "Spāre" veido Matīss Čudars, Jānis Ruņģis un Artis Orubs – pieredzes bagāti, profesionāli mūziķi, kas apvienojušies, lai brīvi spēlētu psihedēliskā roka stilistikā balstītu mūziku. Decembra sākumā klajā laists grupas pirmais albums "Masa".

MASA by Spāre

Biļetes uz koncertu būs pieejamas koncerta dienā pie ieejas klubā "One One" (Šarlotes ielā 18a). To cena – 7 eiro. Ieeja no pulksten 19.00.