Jēkabpilī notiks smagās mūzikas festivāls 'Metalshow Open Air'

Nedēļas nogalē Jēkabpilī pirmo reizi notiks jau leģendārais metālmūzikas festivāls "Metalshow Open Air", kas divu dienu garumā, no 3. līdz 4. augustam, Krustpils salas Brīvdabas estrādē pulcēs pasaules slavu guvušas smagās mūzikas grupas no visas Eiropas, taču par lielāko notikumu uzskatāms latviešu paganmetal apvienības " Skyforger " koncerts, kurā izskanēs labākais no grupas vairāk nekā 20 gadu garumā veidotā repertuāra, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Folkmetāla apvienība "Skyforger" pamatoti tiek uzskatīta par pašmāju lielāko metāla grupu, kas piedzīvojuši gana plašu atzinību arī ārpus dzimtā metāla skatuves, jo īpaši pēc pērnvasar izskanējušā brīvdabas uzveduma "Kurbads", kas guva vairākus nacionāla mēroga apbalvojumus, tostarp LTV "1 kg kultūras". "Skyforger" augstu tiek vērtēti arī ārpus dzimtās zemes – viņi regulāri sniedz koncertus un uzstājas festivālos.

Grieķu symphonic death metal apvienība "Septicflesh" jau kopš 1990. gada piedāvā brutālu un jaudīgu materiālu, un 2017. gadā klajā nāca grupas desmitais albums "Codex Omega", ko smagās mūzikas apskatnieki jau nodēvējuši par vienu no ekstrēmā metāla dārgakmeņiem. Episks skanējums, pilnīga atdeve mūzikai un spēja realizēt patiešām grandiozu materiālu padara "Septicflesh" par vienu no Dienvideiropas lieliskākajām metāla grupām, ko noteikti vērts dzirdēt klātienē gan simfoniskā, gan death metāla faniem un pārējiem smagās mūzikas cienītājiem.

Foto: Publicitātes foto

Franču deathcore apvienība "Betraying the Martyrs" ne velti tiek uzskatīta par vienu no kvalitatīvākajām savas valsts smagās mūzikas eksporta precēm, kas silti tiek uzņemta praktiski visos metālmūzikas festivālos Eiropā. Izmantojot galvenos metalcore un death metal elementus, "Betraying the Martyrs" sniedz kvalitatīvu ekstrēmā metāla paraugstundu, kurā pavīd arī iezīmes no citiem krietni melodiskākiem žanriem, tostarp progresīvā un pat simfoniskā metāla.

Foto: Publicitātes foto

Latvijas metālmūzikas skatuvi festivālā pārstāvēs doom metal grandi "Frailty", melanholiski apcerīgā doom metal apvienība "Catalepsia", ambienti multidimensionālā melodic death grupa "Preternatural", post-hardcore rokeri "Sever", apvienība "Trendkill Method" kā arī grupas "Ocularis Infernum" vokālistes jaunais projekts Māra. Savukārt no kaimiņvalsts Igaunijas ieradīsies simfoniskā metāla grupa "Portread", postrokeri "Ocean Districts" un modernā metāla pārstāvji "Horror Dance Squad". Klasiskāku heavy metal un rock skanējumu piedāvās itāļu grupas "New Disorder" un "Egosystema", savukārt spāņi "Morphium" parūpēsies par melanholiski ekstrēmām muzikālām sajūtām.

Festivāla teritorijā būs iespējams nakšņot telšu pilsētiņā, par maltītēm un atspirdzinošiem dzērieniem gādās labākie ēdinātāji un aldari, kā arī būs iespējams atveldzēties upē blakus estrādei. Vairāk informācijas – festivāla mājaslapā. Biļetes iegādājamas internetā, kā arī festivāla norises vietā.

Festivāla norises vietā ērti un izdevīgi nokļūt ar vilcienu, vairāk informācijas par biļešu cenām un kursēšanas laikiem – šeit.

Pirmo reizi festivāls "Metalshow.lv Open Air" notika 2005. gadā, un ātri vien izauga par vienu no alternatīvās mūzikas vadošajiem festivāliem Baltijā – līdz 2010. gada vasarai starp tā galvenajiem māksliniekiem pabija tādas smagās skatuves zvaigznes kā "Cradle Of Filth", "Exploited", "Napalm Death", "Pain", "Caliban" un daudzi citi. Festivāls pērn piedzīvoja atgriešanos pēc septiņu gadu pauzes.