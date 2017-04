Pulksten 13.00 notiks koncerta ģenerālmēģinājums ar publiku, bet pulksten 18.00 – svētku koncerts.

Koncertā piedalīsies solisti Dināra Rudāne (vokāls), Andris Ābelīte (vokāls), pianists Raimonds Petrauskis un Brendons Gofs (Brandon Goff; elektriskā ģitāra; ASV), diriģenti Jānis Retenais, Andis Karelis un Pēteris Plūme. Pasākuma konferansjē – Roberts Ošiņš.

Koncertā skanēs Džeimsa Bērnsa (James Barnes) "Symphonic Overture" (diriģents – Jānis Retenais), Džoakīno Rosīni (Gioachino Rossini ) "La gazza ladra" (diriģents – Pēteris Plūme), Džordža Geršvina (George Gershwin) "Rhapsody in Blue" (Raimonds Petrauskis – klavieres, diriģents – Jānis Retenais), Djūka Elingtona (Duke Ellington) "It don't mean a thing" (solo – Dināra Rudāne, diriģents Andis Karelis), Brendona Gofa (Brandon Goff) "Full on Rumble – Concert for wind band with Electric Guitar" (Brendons Gofs – elektriskā ģitāra, diriģents – Jānis Retenais) un citi skaņdarbi.

Diriģents Jānis Retenais uzsver, ka pirmo reizi Latvijā koncertā tiks atskaņots koncerts elektriskajai ģitārai un pūtēju orķestrim un kura atskaņojumā piedalīsies īpašais viesis – skaņdarba autors Brendons Gofs (ASV), kurš īpaši ieradīsies Latvijā uz 30. aprīļa koncertu.

"Jāpiebilst, ka Brendons darbojas kā pedagogs arī Londonā. Kad viņam jautāju par šā skaņdarba notīm, Brendons tās uzreiz man atsūtīja, neprasot samaksu un teica, ka tieši tajā laikā būs Londonā, tāpēc labprāt atbrauktu uz Rīgu kopā ar savu kundzi un šo koncertu noklausītos," stāsta Jānis Retenais. "Vēlreiz pārliecinoties, vai komponists joprojām plāno ierasties un vai viņš gribētu piedalīties sava skaņdarba atskaņojumā, Brendons Gofs piekrita, atzīstot, ka labprāt piedalīsies šajā nozīmīgajā orķestra jubilejas koncertā."

JMRMV pūtēju orķestris ir viens no vecākajiem pūtēju orķestriem Latvijā. Neilgi pēc skolas dibināšanas 1927. gadā tika atklāta pūšaminstrumentu klase, savukārt pēc pāris desmitgadēm – 1947. gadā – tika realizēta arī ideja par mācību pūtēju orķestra izveidi. Ne tikai paša orķestra, bet arī tā repertuāra izveidē nozīmīgu darbu ieguldījis ilggadējais vidusskolas pūšaminstrumentu nodaļas vadītājs un trombona spēles un instrumentācijas pedagogs, diriģenta Alfrēda Segliņa.

Orķestra mērķtiecīgo attīstību un izaugsmi apliecina arī 1954. gadā izveidotā orķestra nodaļa. Šo gadu laikā orķestris sagatavojis daudzas koncertprogrammas, piedalījies starptautiskos pūtēju orķestru festivālos Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. 2016. gadā JMRMV pūtēju orķestris piedalījās pirmajā Eiropas pūtēju orķestru čempionātā. Kopš 2010. gada orķestris ir regulārs dažādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rīkotu meistarklašu noslēguma koncertu dalībnieks.

Ar pilnu orķestra vēsturi būs iespējams iepazīties koncerta dienā, izlasot īpaši sagatavoto brošūru, kuras materiālus apkopojusi muzikoloģe Ilona Būdeniece.

Uz abiem koncertiem – gan pulksten 13.00, gan 18.00 – ieeja bez maksas. Ielūgumus uz koncertu iespējams rezervēt elektroniski vai izņemt JMRMV (Stabu ielā 10).