Kopš Ono ir uzsākusi savu mūziķes karjeru, dziedātāja vairāk nekā 50 gadu laikā ir izdevusi 25 albumus. Jaunākajā albumā Ono ar svaigu skatu atjauno dziesmas, kas jau iepriekš tikušas izdotas laika periodā no 1970. līdz 2009. gadiem.

Dziedātāja uzskata, ka dziesmu vārdi, to ziņojumi un tā laika vēstījumi ir joprojām aktuāli arī šodien. "Pasaule ir sajukusi," Ono stāstīja. "Mēs dzīvojam kara zonā…"

+ + WE"RE LIVING IN A WARZONE + +

I have made a new album - WARZONE -

I will be previewing a track every Tuesday for 12 weeks until its release on October 19th.

Preview the album at https://t.co/cuyIKkSyE2

Preorder the CD or LP on Amazon at https://t.co/Gz1zUCx70Q

love, yoko