Sporta kompleksā "333" no 13. līdz 15. jūlijam norisināsies sportiskais mūzikas festivāls "Playground", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotājs Artjoms Smirnovs.

Šis festivāls no citiem atšķiras ar to, ka apmeklētāji nav tikai skatītāji, bet arī darītāji. Festivāls ir draudzīgs gan bērniem, gan pieaugušajiem, tāpēc festivālā ikviens spēs atrast sev tīkamu nodarbošanos – braukt, airēt, peldēt, lidot un izmēģināt jaunas lietas, kā arī vērot dažādus sporta šovus un mūzikas grupu priekšnesumus.

"Longbords, SUP, veikbords un citi sporta veidi parasti ir mūsu vasaras obligāti pamēģināmo lietu sarakstā, taču cik daudzus no tiem katrs pats ir izmēģinājis? Kā var zināt, kurš no šiem sporta veidiem varētu patikt un padoties vislabāk? Mēs, saprotam, ka nav jau tas viss tik vienkārši ¬¬¬– dārgs inventārs, neapgūta pieredze... "Playground Festivāls" ir pasākums, kas trīs dienu garumā sniedz iespēju ikvienam apmeklētajam pamēģināt un apgūt lietas, ko citādāk, iespējams, nemaz nesaņemtos pamēģināt," festivāla pamatideju klāsta Smirnovs.

Festivālā aktivitātes organizē sporta apvienības un skolas, tāpēc pasākuma laikā ir iespēja ne tikai atklāt jaunas aizraušanās, bet, iespējams, satikt savu nākamo treneri. Kā Īpaši padomāts par mazajiem apmeklētājiem - pielāgojot dažādas aktivitātes un izveidojot speciālas zonas un skoliņas.

Sporta šovi

Tradicionāli, viens no centrālajiem šoviem festivālā būs M"TB Freestyle Jam". Šo pasākumu rīko Latvijas kalnu riteņu "downhill" entuziasti. Tāpat tiek aicināti ārzemju profesionāli riteņbraucēji, kuri uz "Playground" festivālu ierodas no dažādām pasaules malām – Francijas, Argentīnas, Čehijas, Krievijas, Austrālijas u.c. Šogad festivāla viesis būs Adriens Lorons – profesionāls riteņbraucējs, vairāku sacensību uzvarētājs un starptautisku velotrašu pārstāvis.

Vēl viena svarīga "Playground" sastāvdaļa ir veikbords. Šogad spēcīgākie Baltijas veikbordisti izklaidēs festivāla apmeklētājus ar pārgalvīgiem trikiem. Tāpat pirmo reizi Latvijā skatītāji varēs vērot lidojošā turbīndēļa šovu ar īpašu niansi – braucējs būs ietērpts LED gaismu tērpā. Turbīndēļa šovu papildinās lidojošais ūdens motocikls.

Festivāla programmā trikus rādīs profesionālie moto-paraplāna piloti. Ja laikapstākļi būs piemēroti, iespējams, izlidot varēs arī festivāla apmeklētāji.

Sporta šovus papildinās virves dejotāji, kuri 10 metru augstumā staigās virs ūdens strūklām, uguns žonglieru uzstāšanās naktī, BMX šovs, kā arī sportošana skeitparkā.

Semināri un meistarklases

Aizvadītajā gadā, festivāla programmā pirmo reizi tika iekļauta "Iedvesmas telpa". Tajā notika filmu izrādes un uzstājās runātāji no "TEDxRīga". Šogad "Iedvesmas telpa" būs atrodama priežu mežā un tās programma tiks krietni paplašināta. Būs ne tikai runātāji, kuri dalīsies ar piedzīvojumu stāstiem, bet arī dīdžeju skola ar meistarklasi, filmu izrādes un dažādas performances, taču no rītiem būs iespēja iesildīties dienai, pievienojoties jogas nodarbībā.

Mūzika

Šogad uz "Playground" festivāla galvenās skatuves uzstāsies "Ozols & Tehnikums", 'Singapūras satīns", Artūrs Skutelis, "Laime pilnīga", "Oranžās brīvdienas" un dziesminieks Kīgans Mkinrojs no ASV, igauņu grupas "Avoid Dave" un "Frankie Animal", kā arī daudzas pašmāju grupas. Tāpat ieplānotas nakts ballītes, kā arī svētdienas programma ar akustisko mūziku un improvizācijas teātri.

Biļetes uz pasākumu nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.