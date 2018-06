Bauskas pilskalnā no 15. līdz 17. jūnijam notiks mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls "Zobens un lemess", pulcējot tautas tradīciju un smagās mūzikas cienītājus.

Kā raksta festivāla rīkotāji, pasākuma viens no galvenajiem virsmērķiem ir tautas gara mantu izcelšana un saglabāšana, tieši tāpēc ik gadu tajā uzstājas mūziķi, kuru daiļrade neatraujami saistīta ar folkloru un vēsturi, kā arī notiek dažādas vēsturiski izglītojošas aktivitātes.

Festivāla koncerti sāksies jau piektdien, 15. jūnijā, kad uz skatuves kāps grupas "Deodium", "Darrva" no Latvijas, "Cruachan" no Īrijas, "Gods Tower" no Baltkrievijas, "Moonsorow" no Somija un pašmāju "Rāva". Paralēli notiks dažādas vēstures izzināšanas aktivitātes Senajā ciematā.

Festivāla otro dienu iesāks dziesminieks Haralds Sīmanis un grupa "Folcore" no Baltkrievijas, dienas gaitā uzstāsies "Žalvarinis" un "Ūkanose" no Lietuvas, "Auļi", "Symbolic", "Oceanpath" un "Vilki" no Latvijas, "Asphodelia" no Itālijas, "Metstatoll" no Igaunijas un "Ereb Altor" no Zviedrijas.

Vakara un visa festivāla kulminācija būs grupas "Skyforger" uzstāšanas, kas šogad festivāla svinēs sava albuma "Kauja pie Saules" 20 gadu jubileju.

Festivāla noslēgumā būs kino nakts, kad apmeklētāji varēs noskatīties brāļu Laura un Raita Ābeļu veidoto filmu "Baltu ciltis".

Tāpat festivālā notiks seno amatnieku meistarklases, lekcijas un eksperimentālās arheoloģijas darbnīcas, apmeklētāji varēs nolūkoties vēstures rekonstrukcijas klubu piedāvātos cīņu paraugdemonstrējumos un vērot krāšņas ugunsskulptūras.

Nakšņošana festivālā paredzēta apsargātā telšu pilsētiņā, kas tiks izvietota norobežotā laukumā festivāla teritorijā. Uz vietas būs pieejami visi nepieciešamie pakalpojumi, tostarp labierīcības, kvalitatīva ēdināšana, atspirdzinoši dzērieni, medpunkts, kā arī veldzēties gribētājus gaidīs Mūsas un Mēmeles pludmales.

Biļetes uz festivālu nopērkamas "TicketShop.lv".