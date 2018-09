Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā no 21. līdz 23. septembrim notiks jau trešais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss . Šogad tajā piedalīsies kori no astoņi valstīm – Indonēzijas, Islandes, Krievijas, Somijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, portālu "Delfi" informē konkursa rīkotāji.

Par Grand Prix ieguvēja titulu sacentīsies sieviešu koris "Aino-Kuoro" (Somija), jauktais koris "Parahyangan Catholic University Choir" (Indonēzija), Kazaņas federālās universitātes Tatarstānas tautas jauktais koris (Krievija), jauktais koris "Motettukor Hallgrimskirkju" (Islande), jauktie kori "Aidija" un "Cantate Domino" (Lietuva), sieviešu koris "Elleri Tutarlastekoor" (Igaunija), jauktais koris "Polifonica" (Baltkrievija), kā arī Rīgas Doma kora skolas jauktais koris (Latvija).

Konkurss tiks translēts tiešraidē kanālā "RigaTV24", to aizkadrā komentēs komponiste un diriģente Laura Jēkabsone un dziedātājs un vokālais pedagogs Mārtiņš Zvīgulis.

"Ar savu konkursu esam ceļā uz iekļūšanu Eiropas Grand Prix koru konkursu apritē, kur svarīgs ir gan koru snieguma līmenis, gan arī organizatoriskās un praktiskās lietas. Šogad konkursā atklāsim jaunas valstis, jaunas koru kultūras – attālākie dalībnieki atbrauks no Indonēzijas. No Latvijas šogad – Dziesmusvētku gadā - būs tikai viens koris. Aicinām ikvienu interesentu bez maksas apmeklēt konkursa norises Dzintaru koncertzālē un izbaudīt tikai konkursiem vien raksturīgo azarta un sacensību garu," stāsta konkursa mākslinieciskais vadītājs Jānis Ozols.

Koru sniegumu vērtēs profesionāla starptautiska žūrija ar latviešu komponistu Ēriku Ešenvaldu priekšgalā. Pārējie četri žūrijas locekļi būs: godalgotā diriģente, kormūzikas eksperte, pasniedzēja un vokālā pedagoģe Bērnija Šerloka (Bernie Sherlock) no Īrijas; starptautiski zināmais jaunais komponists, diriģents un aktieris Pērts Ūsbergs (Pärt Uusberg) no Igaunijas; daudzpusīgs kordiriģents, semināru un festivālu viesis, godalgots komponists un aranžētājs, pasniedzējs Vaclovs Augustins (Vaclovas Augustinas) no Lietuvas; kā arī kordiriģents, asociētais profesors, festivālu direktors un pieredzējis žūrijas loceklis daudzos koru konkursos Dr. Milans Kolena (Dr. Milan Kolena) no Slovākijas.

Šī gada konkursa obligātā skaņdarba "The Drop" autors ir latviešu komponists Andris Dzenītis. "Pirmo reizi savā komponista karjerā rakstīju obligāto skaņdarbu konkursam. Tas ir izaicinājums, pagodinājums un vilinājums reizē – vienas dienas laikā dzirdēt savu skaņdarbu teju desmit interpretācijās. Skaņdarba pamatā ir sūfiju dzejnieka Mirzas Haliba miniatūra "Piliens", kas vēsta par to, ka dabā, tāpat kā cilvēka dzīvē ārēji dramatiskas lietas var izrādīties skaistas, risinājumu un harmoniju nesošas," par jaundarbu stāsta Andris Dzenītis.

Trīs augstāko vērtējumu ieguvušie kori iegūs naudas balvas: Grand Prix jeb pirmās vietas ieguvējs saņems mākslinieces Gintas Grūbes veidoto Jūrmalas pilsētas kausu un Latvijas Valsts Meži Lielo balvu – 3500 eiro; otrās vietas ieguvējs – 2000 eiro naudas balvu, bet trešās vietas ieguvējs – 1000 eiro. Papildus tiks pasniegta Labākā diriģenta balva (500 eiro), Labākā obligātā skaņdarba interpreta balva (250 eiro), kā arī Skatītāju simpātijas balva.

Konkursa programma:

21. septembrī pulksten 20.00 Atklāšanas koncerts Dubultu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā;

22. septembrī pulksten 11.00 Obligātās programmas konkursa pusfināls Dzintaru koncertzālē;

22. septembrī pulksten 17.00 Brīvās izvēles programmas konkursa pusfināls Dzintaru koncertzālē;

23. septembrī pulksten 11.00 Grand Prix fināls, Noslēguma koncerts ar viesiem – grupu "Dagamba" un konkursa uzvarētāju apbalvošana Dzintaru koncertzālē.

Ieeja visos pasākumos – bez maksas. Uz Noslēguma koncertu vietu skaits ierobežots, tāpēc ieejas kartes jāizņem Dzintaru koncertzāles kasē.