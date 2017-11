25. novembrī plkst. 19.00 ciklā "Jūrmala Jazz" ar vienīgo koncertu Latvijā savā pasaules turnejā Dzintaru koncertzālē uzstāsies viens no pasaulē pieprasītākajiem džeza virtuoziem – pianists Ārons Djēls ar trio, portālu "Delfi" informē Dzintaru koncertzāles pārstāvji.

"The New York Times" viņa priekšnesumus raksturo vārdiem "melodiska precizitāte, harmoniska erudīcija un eleganta atturība", savukārt džeza mūzikas leģenda, saksofonists Benijs Golsons par Āronu Djēlu ir sacījis: "Viņš tālu tiks. Viņš būs viens no tiem ievērojamajiem."

Džeza pianists no Ņujorkas Hārlemas – Ārons Djēls ir absolvējis Džuljarda mūzikas skolu, kur mācījās kopā ar tādiem džeza virtuoziem kā Keniju Barronu, Ēriku Rīdu un Oksanu Jablonskaju. Viņa rūpīgi pārdomātās uzstāšanās, kopdarbi un kompozīcijas ir ievērības cienīgs spēks mūsdienu paaudzes džezā, aizsākot jaunas, atšķirīgas tradīcijas un ienesot svaigas meistarības vēsmas.

Ārona Djēla debijas albums – "The Bespoke Man's Narrative" (2013) – "JazzWeek" džeza topā ierindojās pirmajā vietā, un "JazzTimes" to slavēja par "precizitātes un pabeigtības" sajūtas radīšanu, kā arī par "godīgas mūzikas radīšanu, kas liek klausīties to vēl un vēl, lai katru reizi atklātu arvien jaunus brīnumus".

Savukārt Djēla pēdējais albums "Space, Time, Continuum", kuru izdevusi "Mack Avenue Records", izceļ paaudžu māksliniecisko sadarbību, radot džeza valodu kā laika plūsmu, kas vieno māksliniekus. Albums ietver NEA džeza meistara – tenora saksofonista Benija Golsona un Djūka Elingtona orķestra bijušā audzēkņa baritona saksofonista Džo Temperleja priekšnesumus līdzās citam Djēla veidotajam trio ar bundzinieku Kvinsiju Devisu un basistu Deividu Vongu. Lielākā daļa albuma sastāv no Djēla oriģinālajām kompozīcijām. Tituldziesmas, kurā piedalās vokāliste Šarenē Veida, līdzautore ir Sesila Maklorina Salvante.

Djēla nesenākie sadarbības partneri – starptautiski atzīti mākslinieki un ansambļi – ietver Varenu Volfu, Levu Tabakinu, Metu Vilsonu, Vaiklifu Gordonu, Vintonu Marsalisu un viņa septetu, kā arī "Jazz at Lincoln Center" orķestri. 2013. gadā viņš saņēma Džeza žurnālistu asociācijas apbalvojumu "Jaunais, uzlecošais mākslinieks", bet 2012. gadā – "Académie du Jazz Prix du Jazz Clasique" apbalvojumu par albumu "Live at the Players". 2011. gadā Djēls ieguva arī Amerikas Pianistu asociācijas "Cole Porter Fellowship" apbalvojumu.

Pēdējos gados Ārona Djēla svarīgākie uzdevumi ietvēruši džeza mūzikas direktora amatu "New Orleans Songbook" koncertsērijā Linkolna Centrā, uzstāšanos Bruklinas Mūzikas akadēmijas Filipa Glāsa Etudes pirmizrādē Ņujorkā, sadarbību ar Spānijas flamenko ģitāristu Dani Demoronu izrādē "Flamenco Meets Jazz", un došanos turnejā pa ASV un Eiropu kopā ar "Grammy" balvai nominēto džeza dziedātāju Sesilu Maklorinu Salvanti, viesojoties tādās vietās kā Volta Disneja koncertzāle, "Jazz in Marcian" pasākumā, Ņūportas Džeza festivālā, Ziemeļjūras Džeza festivālā, Stambulas Džeza festivālā, Ronija Skota džeza klubā un "La Cigale" teātrī.

Ārona Djēla trio koncerts vēsturiskajā atjaunotajā Dzintaru koncertzālē notiek ciklā "Jūrmala Jazz", kura ietvaros Dzintaru koncertzāle piedāvā klausītājiem baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.