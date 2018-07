Dzintaru koncertzālē 27. jūlija vakarā ar programmu "Brodvejas mūziklu zelta izlase" viesosies izcilas angļu mūziklu zvaigznes – Kesidija Džensone, Īens Virgo un Vils Arendels, kuri regulāri uzstājas prestižajā Londonas Vestendas teātrī, kas līdz ar Ņujorkas Brodveju ir visaugstākā līmeņa mūziklu teātris angliski runājošajā pasaulē, portālu "Delfi" informē "Jūrmalas festivāla" rīkotāji.

Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Robertu Pērvisu no Lielbritānijas viņi izpildīs skaistākās ārijas un duetus no Leonarda Bernsteina, Ričarda Rodžersa, Endrjū Loida Vēbera, Kola Portera un citu komponistu mūzikliem.

Mūzikls vēsturiski radies Anglijā un pamatoti kļuvis par pasaulē iemīļotu žanru, kurā spraigi un aizkustinoši sižeti savijušies ar elpu aizraujošām dejām, patosu un emocionāli jaudīgu mūziku.

Melodiskajā koncertā skanēs fragmenti no šarmantajām piecdesmito gadu amerikāņu muzikālajām komēdijām un vēlāko gadu filmām – "Džeimss Bonds", "Māsa uzdarbojas", "Tomasa Krauna afēra", kā arī no hipiju laika rokmūzikliem un populārajiem Endrjū Loida Vēbera "Operas spoka" un "Kaķiem". Skanēs arī skaņdarbi no citu komponistu mūzikliem - Leonarda Bernsteina, Ričarda Rodžersa, Kola Portera, kuri latviešu publikai būs patīkama atkal-satikšanās.

Dziedātājs Vils Arendels (Will Arundell) pēdējā laikā kļuvis par vienu no talantīgākajiem jaunajiem mūziklu aktieriem. Studējis dziedāšanu Karaliskajā Ziemeļu mūzikas koledžā un aktiermākslu Gildforda aktieru skolā. No viņa nesenajiem panākumiem jāmin piedalīšanās televīzijas filmā "The Killer Beside Me" un mūziklu izrādēs "Jekyll and Hyde" Frankfurtes angļu teātrī. Vils spēlējis arī Tibalta lomu Šekspīra Romeo un Džuljetā. Viņa balss dzirdama britu mūziklu ierakstos "Elysium" un "Pandora".

Īens Virgo (Ian Virgo) izglītību ieguvis Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Londonā. Viņš ir augstu novērtēts, daudzpusīgs dziedātājs un aktieris, kura skaistā tenora balss jūtas kā mājās gan uz skatuves, gan uz ekrāna. Slavenajā "West End" teātrī viņš piedalījies "The Kissing Dance" izrādēs, kā arī atveidojis lomas populārajos mūziklos "Mana skaistā lēdija" un "Operas spoks". Viņš redzams arī daudzos televīzijas iestudējumos, pašlaik filmējas BBC veidotajā "Holby City". Starp filmām ar Īena piedalīšanos jāmin "Black Hawk Down", "Band of Brothers", "Monkeys", "Jabberwocky" un "The Rise of the Foot Soldier". Līdzās skatuves un filmēšanās aktivitātēm viņš dziedājis Leonarda Bersteina Mesas atskaņojumos ar Londonas simfonisko orķestri prestižajā Barbican zālē.

Kesidija Džensone (Cassidy Janson) ir dziedātāja, aktrise un producente, kura filmējusies tādās filmās, kā "The Hike", "Day Trip to London", "Full Circle", Coma un Tick tick boom līdzās slavenajam amerikāņu aktierim Nīlam Patrikam Herisam. Pagājušā gada sezonā West End teātrī viņa atveidoja Rutas lomu mūziklā Dessa Rose. Kā soliste Kesidija dziedājusi prestižajā Karaliskajā Alberta zālē, Glastonberijā un Londonas Haidparkā.

Diriģents Roberts Pērviss (Robert Purvis) ir diriģējis neskaitāmus iestudējumus slavenajā "West End" teātrī Londonā, uzstājies Āzijā un Jaunzēlandē ar Brodvejas iestudējumu "The Secret Garden", kā arī ar Londonas "Palladium" izrādi "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat". Viņš regulāri sadarbojas ar vairākiem itāļu opernamiem – Teatro Massimo Palermo, Teatro Verdi di Trieste un Teatro Lirico di Cagliari, kā arī daudziem pasaulē vadošajiem klasiskās dejas un muzikālo teātru horeogrāfiem. Šajā sezonā Roberts Pervis koncertēs ar Lilles nacionālo orķestri un Barselonas simfonisko orķestri. Līdzās koncertdarbībai viņš skolo jaunos dziedošos aktierus Ardenas teātra skolā Mančestrā.

Jau ziņots, ka no 24. līdz 28. jūlijam ar pieciem krāšņiem koncertiem Dzintaru koncertzālē norisināsies ceturtais "Jūrmalas festivāls". Festivāla goda mākslinieks dziedātājs ir Aleksandrs Antoņenko, kurš Dzintaru koncertzālē uzstāsies kopā ar Latvijā un pasaulē atzītiem māksliniekiem Kristīni Opolais, Kseniju Sidorovu, Egilu Siliņu, Alisu Zinovjevu, pianistiem Osokiniem, Vinetu Sareiku, Daniilu Bulajevu, diriģentu Aināru Rubiķi, Jūrmalas festivāla orķestri un citiem māksliniekiem.

Biļetes uz "Jūrmalas festivāla" koncertiem pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.