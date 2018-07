Divdaļīgajā koncerta programmā mākslinieki atskaņos gan latviešu vokālās mūzikas zelta izlasi, gan spožākās pasaules opermūzikas lappuses.

Daudzpusīgajiem operdziedoņiem Egilam Siliņam un Aleksandram Antoņenko pievienosies par Latvijā dzimušo itāļu operdīvu dēvētā Alisa Zinovjeva. Soprāns, kura ar izcilību beigusi Romas "Santa Cecilia" konservatoriju un stažējusies Milānas "La Scala" akadēmijā, nu jau padsmit gadus dzīvo un savu radošo talantu izkopj Itālijā, sadarbojoties ar visdažādākajiem operteātriem, kā arī dodoties pasaules viesizrādēs. Koncerta skanējumu kuplinās izcilās Latvijas Radio kora balsis un Jūrmalas festivāla orķestris diriģenta Villo Pāna (Vello Pähn) vadībā.

Koncertā varēs dzirdēt gan Andreja Jurjāna spilgto koncertdeju "Ačikops" un latviešu simfoniskās mūzikas pērli – Jāņa Mediņa "Āriju", kurā ar emocionālu siltumu iedzīvināta mums tik tuvā melanholija, gan arī zināmākās lappuses no latviešu solodziesmu pūra. Autoru vidū būs Alfrēds Kalniņš, kura bagātīgajā daiļrades mantojuma klāstā goda vieta ierādīta tieši solodziesmas žanram. Skanēs arī tautā iemīļotākā komponista Emīla Dārziņa dziesmas, kā arī "Antiņa ārija" no komponista un dziesminieka Arvīda Žilinska operas "Zelta zirgs" un svinīgā Andreja Jurjāna kantāte "Tēvijai".

Koncerta otrajā daļā būs veltīta itāļu un franču opermūzikas kaislībām, bel canto mākslas parādei un operetes šarmantajam valdzinājumam. Iespaidīgais "Triumfa maršs" no operas "Aīda", kuru kuplinās izcilās Latvijas Radio kora balsis un epizodes no Pjetro Maskaņji "Zemnieka gods", ko uzskata par pirmo itāļu verisma operu. Franču mūziku pārstāvēs Žorža Bizē "Karmena". Šīs operas pirmizrāde šokēja publiku ar brutālo patiesīgumu un nekautrīgo tēla seksapīlu, taču nu ir kļuvusi par faktiski populārāko operu pasaulē. Skanēs arī lappuses no Franča Lehāra un Johana Štrausa operetēm – komiskajām operām, kurās valda deju stihija. Bet noslēgumā – dzirkstošs šampanietis un dzīves mīlestība "Dzīru dziesmā" no operas "Traviata".

No 24. līdz 28. jūlijam ar pieciem koncertiem un īpašu Latvijas simtgadei veltītu programmu Dzintaru koncertzālē norisināsies ceturtais "Jūrmalas festivāls". Festivāla goda mākslinieks ir dziedātājs Aleksandrs Antoņenko, kurš fstivālā piedalīsies kopā ar Latvijā un pasaulē atzītiem māksliniekiem Kristīni Opolais, Kseniju Sidorovu, Egilu Siliņu, Alisu Zinovjevu, pianistiem Osokiniem, Vinetu Sareiku, Daniilu Bulajevu, diriģentu Aināru Rubiķi, Jūrmalas festivāla orķestri un citiem māksliniekiem.

Biļetes uz Jūrmalas festivāla koncertiem pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.