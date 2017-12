Trešdien, 20. decembrī, pulksten 19.00, Rīgas Lutera (Torņakalna) baznīcā un sestdien, 23. decembrī, pulksten 18.00, Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā kamerkoris "Tonika" ieskandinās svētkus Ziemassvētku koncertos "Balts", kuru īpašais viesis būs dziedātājs Arturs Gruzdiņš, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

"Koncertos "Balts" meklēsim pareizos vārdus un atbildes kā krustvārdu mīklā, aptverot visplašāko emociju gammu, negaidītus muzikālus pagriezienus gan stila, gan žanru izvēlē – akadēmiska kora mūzika mīsies ar džeza aranžijām, kā arī pazīstamām, sirsnīgām un liriskām Ziemassvētku dziesmām un populāro mūziku," stāsta koncerta mākslinieciskā vadītāja un kamerkora "Tonika" diriģente Inga Cimiņa.

Skanēs Jāņa Lūsēna kantāte "Zvaigžņu bērns" korim un kameransamblim, Gunta Cimiņa, Egona Valtera, Valta Pūces, Renāra Kaupera, Ērika Ešenvalda un citu latviešu komponistu mūzika. Līdztekus pašmāju mākslinieku daiļradei koncertos varēs dzirdēt arī populāro mūziku un ārzemju komponistu Ziemassvētku dziesmas, piemēram, "Jingle Bell Rock", "Let It Snow", "It's The Most Wonderful Time Of The Year" jaunās aranžijās korim un solistiem.

Līdzās kamerkorim "Tonika" un dziedātājam Arturam Gruzdiņam koncertos piedalīsies arī solistes Irīna Rebhūna, Zanda Mališeva un Zane Goiževska, kameransamblis, kura sastāvā pianiste Anna Berklāva, flautiste Egija Sproģe - Orehova, čelliste Elīza Sestule, kā arī instrumentālā grupa: džeza pianists Māris Vitkus, sitaminstrumentālists Mārtiņš Miļevskis un basģitārists Jānis Olekšs.

Biļetes uz koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.