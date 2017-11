Šo ceturtdien, 9. novembrī, pulksten 21.00, pēc koncerttūres Krievijā kopā ar "Emir Kusturica & No Smoking Orchestra" savu vienīgo koncertu Latvijā sniegs grupa "Mad Meg", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

"Mad Meg" mūzika ir ekspresīvs kokteilis, kas svārstās no etniskā džeza līdz mariači, no roka līdz krievu tautas dziesmām, no panka līdz kabarē. Grupa dibināta 2011. gadā, un tajā spēlē profesionāli mūziķi no Krievijas, ASV, Meksikas, Austrijas, Francijas, Puertoriko un Kazahstānas. Grupas sastāvā ir Ilja Popenko, kurš arī ir šīs apvienības līderis, kā arī dziesmu un tekstu autors, Kazahstānā dzimušais bundzinieks Ruslans Baimurzins, Berklijas Mūzikas koledžas absolvents pianists Džeisons Lenijs, basa virtuozs Igors Rezniks un ģitārists Dans Vekslers.

Uz jautājumu, ko klausītāji varētu sagaidīt šajā koncertā, Ilja Popenko atbild: "The viewers should expect to get laid. Showers before the show are strongly encouraged'' (netulkojama vārdu spēle angļu valodā).

Biļetes ir pieejamas iepriekšpārdošanā Kaņepes Kultūras centra bārā. Biļešu cena – 5 eiro.