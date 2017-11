Februāris ir ģitārista Kaspara Zemīša dzimšanas dienas mēnesis, kuru mākslinieks atzīmēs, izdodot savu otro albumu "Vētra klusumā" un rīkojot četrus koncertus Latvijas lielākajās koncertzālēs kopā ar saviem ilggadējiem muzikālajiem partneriem, portālu "Delfi" informē mākslinieka pārstāvji.

"Koncertos skanēs skaņdarbi no mana jaunā albuma "Vētra klusumā" un ne tikai, jo daudzu gadu laikā ir izveidojušās veiksmīgas muzikālās sadarbības ar maniem draugiem un skatuves partneriem, ar kuriem es vēlos būt kopā un muzicēt šajos svētku koncertos. Katru koncertu vēl muzikāli bagātāku radīs kāds koncerta īpašais viesis, ar kuru esmu muzicējis vai vēl joprojām satiekamies mūzikā, kopā uzstājoties," stāsta Kaspars Zemītis.

Koncertos ģitārists uzstāsies kopā ar Agra Daņiļēviča deju grupu "Dzirnas", apvienojot ģitārspēles un dejas mākslu, un ar diriģenta Mārtiņa Klišāna vadīto Rīgas Doma zēnu kori. Vēl Kaspara koncertturnejas viesi būs arī "Festivāla orķestris" – kamerorķestris, ar kuru kopā tiks atskaņoti spilgtākie Kaspara Zemīša ģitārmūzikas skaņdarbi. Parādot savas svarīgākās muzikālās sadarbības, katrā koncertā kopā ar mākslinieku muzicēs īpašie viesi – muzikālie draugi, padarot katru no četriem koncertiem par unikālu māksliniecisku vienību.

"Domāju, ka šie četri koncerti būs ļoti dažādi, un esmu pārliecināts, ka tie būs interesanti ne tikai klausītājiem, bet arī man pašam. Tie būs svētki mums – tiem, kas satiksies uz skatuves, un ļoti ceru, ka arī cilvēkiem, kas mīl mūziku un kam tuva ģitārmūzika. Intimitāte, mazliet smeldzes, pieskārieni dažādām emociju stīgām - no prāta līdz neprātam, no maiguma līdz kaislei un no šaubām līdz pārdomātai rīcībai," koncerta sajūtas ieskicē Kaspars Zemītis.

Koncerti:

10.02.2018. Latgales vēstniecība "Gors" pulksten 18.00

14.02.2018. Lielā ģilde pulksten 19.00

22.02.2018. Jelgavas Kultūras nams pulksten 19.00

25.02.2018. Vidzemes koncertzāle "Cēsis" pulksten 18.00.

Koncerti notiks divās daļās ar starpbrīdi.

Biļetes uz koncertiem iegādājams "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.