Lielajā ģildē 2. janvārī pulksten 19.00 notiks tradicionālais rokenrola grupas "Keksi" koncerts "Muzikālais skudrupūznis", kas vienlaikus ir arī grupas idejiskā līdera Aleksandra "Muraveja" Sircova dzimšanas diena, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Koncertā skanēs dziesmas no grupas nesen izdotā albuma "New Guy in Town", kas sevī ietver rockNroll klasikas pērles un grupas orģinālkompozīcijas. Viesos grupas draugi – "Opus pro" līderis Alex, "The Swamp Shakers", "The Johny Band, temperamentīgā grupa "Gipsy Mania" un Raimonda Macata kvintets. Pasākumu vadīs Andris Freidenfelds.

"Esmu gandarīts, ka jau 20 gadus varam priecēt klausītājus ar savu spēli un nodot viņiem šo pozitīvo enerģiju un dzīvesprieku, ko sniedz rokenrols! Rokenrols ir vienmēr dzīvs! Rock'n'roll un rock'a'billy mūzika Latvijā patīk tik plašam klausītāju lokam un pulcē apmeklētāju pilnas zāles," priecājas grupas dibinātājs un basģitārists Aleksandrs Sircovs jeb Muravejs, kuram koncerts būs dubultie svētki – tieši 2. janvārī tiek noslēgta grupas 20 gadu jubilejas koncertu sērija un Aleksandrs svinēs 60. dzimšanas dienu.

Paralēli koncertēšanai grupai šoruden ir vēl viens ne mazāk zīmīgs notikums - tiek izdots jubilejas albums "New Guy in Town", kas apvienos rokenrola klasiku "Keksi" aranžējumā ar grupas orģināldziesmām.

Grupa dibināta 1997. gadā Cēsīs. Tā 20 gadu laikā kļuvusi par vienu no Baltijā zināmākajām grupām, kas spēlē rock'n'roll, rockabilly, boogie un rythm'n'blues stila mūziku. Šajos 20 gados "Keksi" piedzīvojusi raibu koncertdzīvi, kā arī priecējuši publiku autorkoncertos un daudzos festivālos Latvijā un ārvalstīs. Puiši spēlējusi kopā ar tādām pasaules zvaigznēm kā "Boney-M", Meisija Greja, "Smokie", "Ottawan", kā arī populāriem Latvijas māksliniekiem.

Grupas sastāvā muzicē seši profesionāli mūziķi un viņus visus vieno vārdos neizsakāma mīlestība pret rock'n'roll un rock'a'billy mūziku. Grupas sastāvā: Dāvis Matskins (vokāls), Viktors Eunapu (elektriskā ģitāra, bekvokāls), Gints Žilinskis (taustiņi), Raitis Kalniņš (sitamie instrumenti), Roberts Martinovskis (tenor saksofons) un Aleksandrs Sircovs (bass).

Biļetes uz "Keksi" "Muzikālo skudrupūzni" pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.