Viena no pazīstamākajām mūsdienu rokgrupām " Kings of Leon " 27. jūnijā uzstāsies Viļņā, "Simens" arēnā. Četrotne – trīs brāļi un viņu brālēns – iekļāvuši Lietuvu savā turnejā, kas veltīta jaunākajam grupas studijas albumam "WALLS", portālu "Delfi" informē "Positivus Music" pārstāvji.

"Kings of Leon" "WALLS" turneju uzsāka 12. janvārī un gada garumā plāno apceļot desmitiem Eiropas un Ziemeļamerikas pilsētu. Grupa uzstāsies Lietuvā tieši starp koncertiem lielākajos Eiropas festivālos: pirms tam plānots kāpt uz "Tinder Box Festival" skatuves Dānijā, bet tieši pēc Viļņas koncerta "Kings Of Leon" uzstāsies "Rock Werchter" Beļģijā un "British Summer Time Hyde Park" Lielbritānijā.

Rokgrupa muzicē jau 17 gadus, bet 2008. gadā iekarojusi mūzikas topu virsotnes ar ceturto studijas albumu "Only by the Night". Tieši no šī albuma nāk tādi grupas megahiti kā "Sex on Fire" un "Use Somebody". Šis albums grupai atnesis vairākas "Grammy" un citas prestižas balvas.

Klausītāji ar albumu "WALLS" pirmo reizi tika iepazīstināti septembrī, kad dažas tā dziesmas tika pirmatskaņotas ceļojošajā festivālā "Lollapalooza", kas pērn notika Berlīnē, Vācijā. Albumu grupa izdeva 2016. gada oktobrī. "WALLS" – kas ir abreviatūra frāzei "We Are Like Love Songs" – tika ierakstīts pēc četru gadu pauzes un muzikāli ir mainījis grupas skanējumu pēc 2013. gada "Mechanical Bull". Jaunais albums jau ir iekļuvis lielākajos ASV, Eiropas un Austrālijas topos, kā arī saņēmis labas kritiķu atsauksmes. Lielbritānijā tas jau ir sasniedzis "Zelta diska" statusu.

Populārais mūzikas medijs "Consequence of Sound" rakstījis, ka "lai izdotu labāko albumu pēdējo gadu laikā, grupai nav vajadzējis nojaukt visas līdz šim būvētās sienas. Viņiem tikai vajadzējis uzelpot un no jauna tās izkrāsot", piebilstot, ka "WALLS" ir perfektā balansā starp garāžas grupu, kas spēlē sava prieka pēc un pompozu mūziku, kas padarījusi "Kings of Leon" par superzvaigznēm.

Atzinīgus vārdus teicis arī prestižais britu mūzikas žurnāls NME: "Savā septītajā albumā "Kings of Leon" ir pārstājuši uztraukties par to, kam viņi patiks. "WALLS" šķiet ļoti svaigs. Kā arī grupa šeit izklausās visenerģiskākā, kāda tā bijusi pēdējā laikā". NME ir arī iekļāvis "Kings of Leon" albumu WALLS starp labākajiem 2016. gada albumiem.

