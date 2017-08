Latvijas 1. Rokkafejnīcā 6. oktobrī notiks rokfestivālam "Klang!" veltīts koncerts "Klang! Breakdown", kurā uzstāsies grupas "Rebel Riot", "The Factor" un "Relicseed", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Agrā pavasarī nolēmām šogad festivālu nerīkot, tomēr jau tad zinājām, ka pārāk ilgi neklusēsim. Katrā radošā un jo sevišķi muzikālā procesā agrāk vai vēlāk iestājas "breikdauns" – te ir mūsējais", koncerta ideju skaidro festivāla organizatori Edijs Rudzis un Edgars Rakovskis.

Abi ir arī mūziķi, kuru vadītās grupas "The Factor" un "Relicseed" koncertā uzstāsies kopā ar seniem draugiem "Rebel Riot". Latviešu heavy rock`n`roll flagmaņu "Rebel Riot" sastāvā gandrīz nemainīgi muzicē četri dalībnieki, kuru kaislība uz 80. gadu klasisko roku un metālu vislabāk sajūtama koncertos.

Grupas trešo studijas albumu "The Good, The Bad and The Heavy" 2016. gada novembrī izdeva pašmāju izdevniecība "Thunderforge Records".

"The Factor" ir viena no tām latviešu grupām, kas "atkārtoti pierāda to, ka Latvijā ar rokmūziku viss ir kārtībā" (Ģ. Tauriņš, alternative.lv). Albuma "Power Play" (ERM, 2016) prezentācijas koncertu turnejas laikā grupa uzstājās ne tikai dažādās Latvijas pilsētās, bet arī Lietuvā, Čehijā, Slovākijā un Polijā. 2018. gada pavasarī kvintets viesosies Vācijā, Holandē un Beļģijā.

Savukārt pirmo uzstāšanos Latvijā kopš otrā albuma "Slaughterhouse" ("Microphone Records", 2014) izdošanas apvienība "Relicseed" atzīmēs ar minialbumu "Ideoloģija". No 1. oktobra izdevums būs pieejams visos straumēšanas servisos, bet albuma īpašās prezentācijas kopijas CD formātā ierobežotā daudzumā varēs iegādāties tikai koncerta laikā. Grupas otrajam albumam veltītā koncertu sērija "Serial Surgery Tour" izskanēja ASV, Ungārijā, Horvātijā, Slovēnijā, Serbijā, Vācijā, Nīderlandē, Polijā un citās Eiropas valstīs, kā arī Krievijā.

Biļetes uz koncertu Latvijas 1. rokkafejnīcā nopērkamas iepriekšpārdošanā "ticketshop.lv".

Rokfestivāls "Klang!" Ķekavas pagasta "Vidusklaņģos" pirmo reizi notika 2013. gadā.