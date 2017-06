Koncerta apskats: Sauciet kā vēlaties, bet tas ir rokenrols – 'Foo Fighters' Rīgā

22. jūnija rīts nav viegls. Gulēt vien piecas sešas stundas ir pārbaudījums gan "Foo Fighters" vienaudžiem, gan tiem, kuri ar šīs grupas daiļradi satikās pusaudža gados. Taču sauciet to, kā vēlaties, tas ir rokenrols, citējot pašu Deivu Grolu, gribas teikt par saulgriežu laikā Lucavsalā izskanējušo trīs stundas garo koncertu, kuru noteikti jau tagad var nosaukt par vienu no gada spilgtākajiem koncertdzīves notikumiem Latvijā.

"Foo Fighters" statuss šobrīd ir īpašs. "Deivs Grols un Edijs Veders ("Pearl Jam") ir viss, kas mums atlicis," sociālajā tīklā "Twitter" rakstīja kāds rokmūzikas karsējs pēc grupas "Soundgarden" līdera Krisa Kornela aiziešanas mūžībā. Nudien leģendārais Sietlas "grunge" četrinieks ("Nirvana", "Alice in Chains", "Pearl Jam" un "Soundgarden") jau ir pagātne – pilnasinīgi koncertē vien "Pearl Jam", bet "Foo Fighters" ar bijušo "Nirvana" bundzinieku priekšgalā ir tieša šī rokmūzikas strāvojuma mantiniece. Tomēr svarīga atziņa, kas atnāk līdz ar pirmajām ģitāru skaņām Rīgas koncertā, – "Foo Fighters" nav vis aizgājušo laiku liecība, bet jaudīga un, pats galvenais, aktuāla apvienība, ko pamatoti dēvē par vienu no šā brīža labākajām koncertgrupām. Ne velti pēc uzstāšanās Rīgā "Foo Fighters" mūziķi savu Eiropas turneju turpinās kā galvenie mākslinieki Glastonberijas, kā arī Roskildes festivālā.

Grupa iztiek bez milzu dekorācijām, īpašiem kostīmiem, pirotehnikas, lāzeriem un krāšņām videoprojekcijām, kas nereti ir apstulbinošs fons, aiz kā paslēpt ne pārāk izdevušos mūziku. Te viss ir vienkārši – skatuve, grupa, publika un rokenrols, un šovs ir daudz lielāks nekā ar visiem iepriekš uzskaitītajiem izskaistinājumiem. Pat stiprais vējš Rīgā, kas prasīgākam klausītājam koncerta skaņai varētu šķist traucējošs, ir tikai brīvdabas pasākumam piederīga blakne un netraucēja kopīgajai eiforijai.

Deivs Grols ir izteikts līderis – tāds viņš bija arī, sēžot pie bungām, aiz sava slavenā grupas biedra Kurta Kobeina muguras. Viņš ir satriecoši harismātisks mūziķis un aušīgs pļāpa, kuram saruna ar publiku sagādā patiesu prieku. "Kāpēc mēs gaidījām 22 gadus, lai atbrauktu uz Latviju?" vairākas reizes mikrofonā sauca Grols, un klausītāji viņam uzgavilēja. Pat apzinoties, ka tā, visticamāk, ir standartfrāze, ko "Foo Fighters" līderis saka katrā jaunā koncertvietā, šajā laikā un vietā tas skanēja īpaši un vienreizēji. Grols ir viens no tiem retajiem mūziķiem, kam ar savu silto un atvēro attieksmi pret klausītāju izdodas radīt sajūtu, ka saruna vienlaikus notiek ar visiem skatītāju tūkstošiem un tomēr katru individuāli.

"Foo Fighters" koncerts Rīgā bija īsts maratons – neskaitot iesildošās grupas (kas, cita starpā, katra būtu atsevišķa apskata vērta), uzstāšanās ilgst trīs stundas. Organizatori no FBI apstiprina – tas Latvijas koncertdzīves vēsturē ir viens no garākajiem šoviem. Lai gan "Foo Fighters" sevi netaupa un kopumā sniedz garus koncertus, tomēr, papētot dziesmu sarakstus nesen notikušajos šovos Somijā un Islandē, ir skaidrs, ka Latvijas publika izpelnījusies īpaši garu koncertu – kopumā 25 dziesmas, starp tām bija gan labi zināmi hiti – "The Pretender", "My Hero", "Learn To Fly" un "Best Of You", gan dziesmas, kas koncertos skan retāk. Pāris reizes "Foo Fighters" uz skatuves pievienojās arī rokenrola lēdija Elisone Mosharta no "The Kills". Viena no dziesmām, kas izskanēja duetā, ir arī gluži jaunā "La Dee Da". Tā publisku pirmatskaņojumu piedzīvojusi nesen – mazāk nekā pirms nedēļas grupas koncertā Islandē – un būs iekļauta šogad rudenī gaidāmajā albumā. Grols to iecerējis kā "visu laiku jaudīgāko "Foo Fighters" albumu, gigantisku rokmūzikas ierakstu", un Rīgas koncertā dzirdētais neliek šaubīties, ka tā arī būs.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Noslēgumā par norises vietu, kas šoreiz pelnījusi īpašu uzmanību. Lai gan Lucavsalā noticis gan festivāls "Kubāna" un grupas "Bi2" uzstāšanās, bet Salu tilta otrā pusē "Piens Fest", tāda mēroga koncertu tā piedzīvo pirmo reizi. Pēc koncerta rīkotāju sniegtās informācijas, "Foo Fighters" šovu apmeklējuši aptuveni 20 000 skatītāju, turklāt, ņemot vērā, ka šis bija grupas vienīgais koncerts Baltijas valstīs, daļa publikas bija no tuvajām kaimiņvalstīm.

Šādiem pasākumiem Lucavsala ir īsta pērle, kuras potenciāls tagad tikai atklājas. Īpaši aktuāli tas ir šobrīd, jo pārbūves dēļ slēgta ir līdz šim lielajiem brīvdabas koncertiem izmantotā Mežaparka Dziesmusvētku estrāde.

"Lucavsala šobrīd ir vienīgā alternatīva liela mēroga koncertu norisei. Vietai ir labs tēls, tā iepriekš izmantota kultūras pasākumiem, cilvēki to pazīst, kā arī tā ir pietiekami labi sasniedzama, turklāt ir skaista sala Daugavā," pēc koncerta komentēja koncertaģentūras FBI pārstāvis Kristaps Kārkliņš.

Lucavsalai šovasar priekšā ir vēl viens pārbaudījums, kas, jādomā, nebūs mazāk iespaidīgs, – grupa "Red Hot Chili Peppers", kas arī slavena ar saviem ekspresīvajiem šoviem un vērā ņemamu fanu armiju. Atliek vien teikt – tiekamies jūlija izskaņā uz salas!