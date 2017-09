21. septembrī, Fon Stricka villā Rīgā kopīgā koncertā uzstāsies stīgu kvartets "Quattro Baltica" un Jānis Šipkēvics (Shipsea). Šim notikumam par godu Šipkēvics ir radījis divus jaunus kamermūzikas darbus – "Svētais klusums" un "Kaut no kurienes". Abi skaņdarbi iemieso meklējumus pēc miera un līdzsvara, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Ideja par četru skaņdarbu ciklu "Tukšumi" Jānim Šipkēvicam radusies pirms vairākiem gadiem, līdzās apdullinošai trauksmei iepazīstot dziedinošo meditācijas pieredzi. Šobrīd iecerēts klausītājiem nodot "Tukšumu" tetraloģijas pirmās divas daļas, kuras rakstītas īpaši lieliskajai "Kremerata Baltica" mūziķu kamermūzikas vēstniecībai – stīgu kvartetam "Quattro Baltica".

"Šie skaņdarbi iemieso neziņas centienus atgriezties "tagad un šeit". Tas ir apzināts klusums, kurā cilvēks atsakās no pagātnes, jo nespēj to izmainīt, kā arī cenšas izrauties no nākotnes konstrukcijām, jo vienīgais tam pieejamais laiks ir tagadne. Šai koncertā es gaidu visus, kuri ir gatavi gaidīt, meklēt, arī garlaikoties, lai nonāktu pie kaut kā jauna un pārsteidzoša," saka Jānis Šipkēvics.

Skaņdarbā ar neparastu kontrastu un paradoksu palīdzību tiks meklēta tumšā gaisma, skaļais klusums – pieredzes, kas tradicionālai leksikai, gan valodas, gan skaņu, ir pārāk spilgtas, lai tās aprakstītu ierastajās formās.

Līdzās Jāņa Šipkēvica darbiem koncertā izskanēs arī Pētera Vaska kamermūzika, kā arī Filipa Glāsa Otrais stīgu kvartets "Company".

Koncertā piedalīsies Madara Pētersone (vijole), Džeralds Bidva (vijole), Santa Vižine (alts), Pēteris Čirkšis (čells) un Jānis Šipkēvics (balss).

Biļetes uz koncertu nopērkamas www.ekase.lv. Ieeja no 12 gadu vecuma.