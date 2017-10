Koncertciklā 'Iededz gaismu' uzstāsies franču, beļģu un latviešu mākslinieki

Koncertcikls "Iededz gaismu" aizsāksies 14. oktobrī, kad izskanēs cikla pirmais koncerts "Franču mūzikas vilinājums", kurā uzstāsies akordeona un klavieru duets no Francijas, savukārt 20. oktobrī tas turpināsies ar beļģu seksteta "Aranis" azartiskās mūzikas programmu "Made in Belgium. No Balkāniem līdz džezam", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.