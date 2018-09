Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 13. oktobrī pulksten 16.00 kamerzāles sērijā "Personīgi" uz dejisku ritmu piesātinātu koncertu aicinās viens no slavenākajiem marimbu ansambļiem "Trio SR9" no Francijas, portālu "Delfi"informē koncertzāles pārstāvji.

Pirms koncerta pulksten 11.00 "Trio SR9" vadīs ķermeņa perkusiju meistarklasi bērniem un ģimenēm, savukārt pēc koncerta plānota tikšanās ar māksliniekiem.

Pirms astoņiem gadiem Lionas Nacionālajā mūzikas un dejas konservatorijā (National Conservatory of Music and Dance of Lyon) dibinātā apvienība "Trio SR9 ieguvuši atpazīstamību teju visā pasaulē un saņēmuši daudzus apbalvojumus. Ar savu mūziku puiši iestājas par svaigu, radošu skatījumu uz tradicionāli Āfrikai raksturīgo sitaminstrumentu spēli Rietumu pasaulē. Viņi strādā ar slavenu komponistu darbiem, virtuozi radot jaunas klasiskās un mūsdienu mūzikas interpretācijas, kas 2015. gadā vainagojās ar debijas albuma "Bach au marimba" izdošanu. Albums bija rezultāts plašām komponista Johana Sebastiana Baha mūzikas studijām, un tas tika izdots slavenās franču izdevniecības "Naïve" paspārnē.

Pols Šangarnjē (Paul Changarnier), Nikolā Kuzēns (Nicolas Cousin) un Aleksandrs Esperē (Alexandre Esperet) ir trīs jauni mūziķi, kuri sevi piesaka ne vien dažādu žanru mūzikā, bet izmanto katru iespēju sadarboties arī ar citu jomu māksliniekiem, piemēram, dejotājiem un aktieriem. 2015. gadā šādas sadarbības rezultātā tapa pirmā izrāde "MACHINE(s)". Tajā pašā gadā trio devās tūrē jau ar otro iestudējumu – ķermeņa perkusiju programmu "C O R P O R E L S.".

Koncerta programmā skanēs Antuāna Forkerē (Antoine Forquer), Georga Frīdriha Hendeļa (Georg Friedrich Haendel), Domeniko Skarlati (Domenico Scarlatti), Žana Filipa Ramo (Jean-Philippe Rameau), Henrija Pērsela (Henry Purcell), Fransuā Kuperēna (François Couperin), Johana Sebastiana Baha (Jean-Sébastien Bach), Kloda Debisī (Claude Debussy), Bēla Bartoka (Béla Bartok), Aleksandra Borodina (Alexandre Borodine), Manuela de Falja (Manuel De Falla) un Fransuā Tašdiāna (François Tashdjian) skaņdarbi.

Turpinot koncertsērijas "Personīgi" tradīcijas, pēc koncerta apmeklētāji ir aicināti uz neformālu tikšanos ar māksliniekiem, lai baudītu sarunas un atspirdzinošus dzērienus.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.