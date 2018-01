Lielajā ģildē 12. janvārī pulksten 19.00 notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) un pasaulslavenā pianista Nikolasa Angeliča koncerts, portālu "Delfi" informē LNSO pārstāvji.

Programmā "Angeličs. Bēthovens. Poga. Harmonija" LNSO mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Andra Pogas vadībā skanēs Ludviga van Bēthovena Ceturtais klavierkoncerts un Sergeja Prokofjeva Piektā simfonija.

Nikolass Angeličs ir visā pasaulē pazīstams pianists ar spēcīgu skatuvisko harizmu un oriģinālu muzikalitāti. Viņš vairākkārt sadarbojies ar Andri Pogu ievērojamos Eiropas mūzikas namos un apliecinājis augstu atzinību LNSO, ar ko pirmoreiz satikās 2015. gadā.

2003. gadā Angeličs debitēja ar "Ņujorkas filharmoniķiem" un Kurtu Mazūru Linkolna centrā. Drīz viņš saņēma uzaicinājumu no Vladimira Jurovska Maskavā atklāt Krievijas Nacionālā orķestra koncertsezonu. Angeličs sadarbojies ar Francijas Radio filharmoniķiem, "Orchestre de Paris", Francijas Nacionālo orķestri, Sanktpēterburgas filharmonijas SO, Tulūzas orķestri, Štutgartes Radio orķestri, "Pitsburgas simfoniķiem", "Londonas filharmoniķiem", Mālera kamerorķestri u. d. c.

Būdams aktīvs kamermūziķis, Angeličs sadarbojies ar Reno Kapisonu, Maksimu Vengerovu, Dmitriju Sitkovecki, Džošuu Belu, Žerāru Kosē u. c. Viņa ievērojamākie mūzikas ieraksti ir Brāmsa, Ravela un Rahmaņinova mūzikas programmas, Lista "Ceļojumu gadi", Brāmsa klaviertrio cikls, sonātes klavierēm un vijolei ar Reno Kapisonu, Brāmsa Pirmais un Otrais klavierkoncerts ar Pāvo Jervi un Frankfurtes Radio orķestri. Angeliča albumus izdod ierakstu kompānijas "Harmonia Mundi", "Lyrinx", "Erato", "Mirare" un "Decca".

Izcilais pianists iepriekš viesojās Rīgā 2015. gada rudenī un kopā ar LNSO un Andri Pogu atskaņoja Roberta Šūmaņa Klavierkoncertu.

Pirms koncerta pulksten 18.18 Lielās ģildes Minsteres zālē notiks "Pirmskoncerta sarunas", ko vadīs Orests Silabriedis. Ieeja bez maksas, uzrādot koncerta biļeti.

Sekojot daudzu citu nozīmīgu Eiropas kultūras institūciju praksei, kopš šīs sezonas LNSO dāvā iespēju jauniešiem un studentiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, stundu pirms LNSO vakara koncertiem iegādāties neizpirktās biļetes par īpaši draudzīgu cenu – viena biļete maksās 5 eiro.