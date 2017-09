Klubā "One One" piektdien, 22. septembrī, plkst. 21.00 sāksies koncertvakars, kurā uzstāsies elektronikas un indīpopa dziedātāja Nite Jewel no Losandželosas un virkne vietējo mākslinieku, tai skaitā dziedātāja MNTHA un elektroniskās mūzikas veterāns "Gas of Latvia" jeb Andris Indāns, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no biedrības "Skaņu mežs".

Pirms Nite Jewel uzstāsies arī DJ Sauna Fantasy, citkārt pazīstama kā Andrejs Zālītis no trokšņu improvizācijas grupas "1/2h 1/2w".

Nite Jewel projektu 2008.gadā aizsāka Ramona Gonzalesa, kļūstot par daļu no jauno eksperimentālo sieviešu dziesminieču viļņa, kā Džūlija Holtere, Zola Jesus, Lorela Heilo, Džuliana Bārvika, Holija Herndone, u.c., kas asimilējot dažādas elektroniskās mūzikas tehnoloģijas un šī lauka neviendabīgo estētiku, iekļāva savā daiļradē ietekmju kokteili no, cita starpā, industriālās, disko, dark wave, R&B un chillwave mūzikas.

Losandželosas mūziķe ir bijusi visai produktīva laikabiedreņu vidū, izdodot četrus pilnmetrāžas albumus, īpaši pēdējos divos gados, kad ir izdevusi pa albumam ik gadu. Gonzalesa dziesmas sākotnēji veidoja savā brīvajā laikā ar dzīvesbiedra palīdzību uz veca lenšu magnetofona. Pirmais ieraksts "One Second of Love" ar viegli eiforisku un valdzinošu elektro, industriālo ritmu un disko maisījumu Gonzalesu ātri asimilēja pagrīdes popā, kur viņu pamanīja eksperimentālā-/indīpopa izdevniecības kā "No Pain In Pop" (kas arī izdevis pašmāju "Dunian" darbus), "Secretly Canadian" un "Mexican Summer". Gonzalesa ir savulaik studējusi filozofiju, darbojas kā multimediju māksliniece, un ir izstādījusi virkni video un skaņu instalāciju, no kurām viens no pēdējiem ir darbs ar nosaukumu "The Question Concerning Technology". Viņa reizēm sadarbojas ar citiem mūziķiem, kā, piemēram, ar funk producentu Dam-Funk, dziedātāju Džūliju Holteri un Detroitas tehno producentu Omar S, ar kuru kopā viņai šogad iznācis albums.

Pēdējā albumā ar šabloniski bezrūpīgo nosaukumu "Real High", kas iznāca maijā, Gonzalesa runā par galējiem kāpumiem un kritumiem un attīsta sievietes iekšējo dialogu, reflektējot par hipermodernās sabiedrības izaicinājumiem, īpaši attiecībā pret patību. Gonzalesa norāda, ka valdošajā sakāpinātas pašapziņas klimatā, indivīdi zaudē spēju patiesi nodoties līdzcilvēkiem. Lai arī dziesmu nosaukumi, kas ņemti kā no naivu klišeju rokasgrāmatas, lasās ironiski, izpildījums, jo sevišķi tituldziesmai Real High, ir solīds – tikai lo-fi elektronisko sprakšķu filtrs attālina to no glancētas estrādes skanējuma.

"Gonzalesas dziedāšana ir klaji liriska, taču viņa pieder pagrīdes/indī pasaulei, un ar savu vitāli sapņaino un atbruņojošo uzstāšanos, kāda tā arī solās būt Rīgā, ļauj aizmirsties gan popmūzikas, gan neatkarīgās mūzikas klausītājiem," raksta koncerta rīkotāji.

Klubs "One One" atrodas Rīgā, Šarlotes ielā 18a. Biļetes nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs.