No 24. līdz 29. augustam jauniešu koris "Balsis" noslēgs 2011. gadā aizsākto koncertsēriju "Daugavas balsis", tās ietvaros izbraucot visu Daugavu Latvijas teritorijā un sniedzot koncertus abos upes krastos – dievnamos, parkos, salās un citās netipiskās koncertvietās, portālu "Delfi" informē kora mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis

Līdz šim koris sniedzis jau 49 koncertus. Šoreiz sešās dienās Inta Teterovska vadībā "Balsis" uzstāsies 14 koncertos posmā no Ogres līdz Rīgai, uz prāmjiem "Isabelle" un "Romantika", kā arī prestižajā "Eric Ericsonhallen" koncertzālē Stokholmā. Uz koncertu Arkādijas parkā dziedošos apmeklētājus aicina ņemt līdzi Dziesmu svētku grāmatiņas, lai kopīgi un vienoti ieskandinātu tuvojošos Dziesmu svētkus, bet uz koncertu "Vakars pie Smiļģa" nākt ar līdzpaņemtu gaismu – lampiņām, galda lampām, naktslampiņām, stāvlampām un citiem spīdekļiem, lai izgaismotu Eduarda Smiļģa Teātra muzeja dārzu un radītu maģisku atmosfēru. Koncertu afiša, laiki un norišu vietu apraksti pieejami kora mājaslapā.

Savukārt 5. un 6. septembrī, uzsākot 31. sezonu, "Balsis" aicina pievienoties jaunos dziedātājus visās balsu grupās vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Jauniešu koris klausītājus priecē apmēram 70 koncertos gadā, kā arī citās tradicionālās un inovatīvās aktivitātēs. Uzņemšana notiks Mazajā Ģildē, kur katru pirmdienas un piektdienas vakaru notiek arī mēģinājumi. Pieteikšanās anketa pieejama šeit.

Naktī no 9. uz 10. septembri pulksten 00.00 Rīgas Sv. Pētera baznīcā (Skārņu ielā 19) būs iespēja dzirdēt kora performanču meistara Īva Kleina "Monotonā klusuma simfonijā". Pie diriģenta pults būs viens no starptautiski atzītākajiem šī skaņdarba interpretiem – Rolands Dahindens (Roland Dahinden) no Šveices. Pagājušajā gadā "Balsis" pirmo reizi piedalījās Baltajā naktī ar koncertiem "Balsis gaismo", kas Baltās nakts apmeklētāju balsojumā ieguva pirmo vietu. Vairāk informācijas par komponistu, skaņdarbu un tā norisi Baltajā naktī lasiet šeit.