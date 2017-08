Turpinot savu 30. jubilejas sezonu, Jauniešu koris "Balsis" jau septīto reizi augusta beigās dosies ceļā pa Daugavu, lai noslēgtu 2011. gadā sākto koncertsēriju "Daugavas Balsis". Līdz ar koncertsērijas noslēguma izziņošanu, koris publicējis arī jaunu dziesmas ierakstu un video, kas, tapis kora jubilejas koncertā "Svētki!" Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" šā gada aprīlī.

Publicētās dziesmas "Māte Saule" mūzikas autors ir Raimonds Pauls, bet teksta autors – dzejnieks Jānis Peters.

"Raimonds Pauls kormūziku neraksta daudz, bet, ja raksta, tad izcili. "Balsīm" gadu garumā izveidojusies regulāra sadarbība ar Maestro, atskaņojot šīs kormūzikas pērles, kas atrodas Raimonda Paula radošajā biogrāfijā," raksta kora pārstāvji.

"Māte Saule" ir viena no nedaudzajām Raimonda Paula vīru kora dziesmām. Šoreiz ierakstā dzied koris "Viņi" – kora "Balsis" vīru grupa kopā ar bijušajiem kora dziedātājiem. Pie diriģenta pults – kora mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis.

Mūzikas klipā attēloti kora dziedātāji Antas Priedītes un Aigara Ozoliņa zīmējumos mūzikā.

Savukārt augusta beigās koris "Balsis" noslēgs savu septiņus gadus ilgušo koncertsēriju "Daugavas Balsis" Tās mērķis ir vairāku gadu laikā ar plostiem, liellaivām vai citiem ūdens transporta līdzekļiem izbraukt visu Daugavu Latvijas teritorijā, sniedzot bezmaksas koncertus tuvākajos dievnamos, kultūras namos, skolās, estrādēs u.c. Līdz šim koris sniedzis jau 49 koncertus abos Daugavas krastos. Šogad no 24. līdz 27. augustam kori varēs sastapt, veicot noslēdzošo koncertsērijas posmu Ogre – Rīga, kopumā sniedzot 14 koncertus.

Koncertsērija tiks atklāta 24. augustā ar koncertu Ogres Ev. lut. baznīcā. Tā atrodas pie Ogres upes, netālu no peldošās skatuves, kur noslēdzās "Daugavas Balsis 2016". Ceturtdienas otrais koncerts notiks leģendām apvītajā Sv. Meinarda salā Ikšķilē (augsta ūdens līmeņa gadījumā koncerts jaunatklātajā Ozoliņa skvērā). Savukārt īpašs koncerts "Dzīvības dziesmas" skanēs Nāves salā, uz kuru no abiem krastiem kora dalībnieki aicina doties ar savām laivām. Ierobežotam klausītāju skaitam tiks nodrošināta pārcelšana no atpūtas vietas "Ķīķerīši".

Piektdien, 25. augustā pirmais koncerts būs pie Lejas ezera Daugmalē. Koncerts ilgs vien 15 minūtes un būs eksperimentāls. Koris dziedās tam apstājies apkārt un diriģents būs uz laipas. Vēlāk abus Daugavas krastus savienos koncerts "Sasaukšanās" divās daļās. Kreisajā krastā Daugmales pilskalnā korim pievienosies Daugmales folkloras kopa, bet labajā krastā pie Daugavas lībiešu vadoņa Ako piemiņas zīmes Salaspilī – koris "Lōja".

Sestdienas, 26. augusta rīts iesāksies kormūzikai neierastā vietā – plkst. 11.00 koncerts "Pacelies augstāk" pie Rīgas Radio un televīzijas torņa Zaķusalā. Vakarpusē Arkādijas parka bijušajā estrādē pēc ilga pārtraukuma atkal skanēs Dziesmu svētku dziesmas. Viena no kora mīļākajām tradīcijām "Daugavas Balsis" programmā ir vēlā vakara koncerts, kas zudina robežu starp kori un klausītāju – šādas sajūtas varēs noķert koncertā "Vakars pie Smiļģa" Eduarda Smiļģa Teātra muzeja dārzā.

27. augusta svētdienas rīts sāksies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un turpināsies ar koncertu RKTMC "Mazā Ģilde", kas ir kora "Balsis" mājvieta. Lai septiņu gadu ilgās koncertsērijas mērķis būtu sasniegts pilnībā – koristi līdz ar Daugavu dosies tālāk. Koris "Balsis" kāps uz "Tallink" kuģa "Isabelle", iepeldēs starptautiskos ūdeņos un dosies apciemot Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu, kur kopā ar Stokholmas latviešu kori sniegs koncertu prestižajā Eric Ericsonhallen koncertzālē (ericericsonhallen.se). Visas koncertsērijas Daugavas "Balsis" noslēdzošais koncerts notiks uz "Tallink" kuģa "Romantika", 29. augustā.

Kā ierasts, katram koncertam ir īpaši piemeklēta unikāla programma. Koncerti Latvijā bez maksas.