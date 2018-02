Ceturtdien, 15. februārī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" diriģenta Māra Sirmā vadībā atskaņos 18 komponistu pasaules pirmatskaņojumus, kas sacerēti cikla "Latvijas komponisti Latvijas simtgadei" ietvaros, portālu "Delfi" informē kora pārstāvji.

Koncertā būs iespējams dzirdēt plaša spektra žanru komponistu jaundarbus. Koncertā skanēs Armanda Aleksandravičus, Leona Amoliņa, Arstarulsmirus, Lienes Batņas, Goran Goras, Staņislava Judina, Aldoņa Kalniņa, Agnetas Krilovas-Bērziņas, Annas Ķirses, Jāņa Lūsēna, Artura Maskata, Edgara Mākena, Jēkaba Nīmaņa, Kārļa Rūtentāla, Valta Pūces, Reiņa Sējāņa, Jāņa Šipkēvica un Pētera Vaska skaņdarbu pirmatskaņojumi.

Projekts "Latvijas komponisti Latvijas simtgadei" tika uzsākts 2015. gadā, kad notika cikla pirmais koncerts un šo trīs gadu laikā diriģents Māris Sirmais ir pulcējis 74 Latvijas komponistus, kuri, muzikāli portretējot piecas stihijas: uguns, ūdens, zeme (Tēvzeme), debesis un mīlestība, radījuši svaigu a cappella skaņdarbu papildinājumu Latvijas koru repertuāram.

Katru no cikla koncertiem vērtē ne tikai atnākušie klausītāji, bet arī profesionāla žūrija – pašdarbības jaukto koru diriģenti, kā arī Valsts Akadēmiskā kora dziedātāji. No 74 komponistu paveiktā tiks atlasīti aptuveni 20 skaņdarbi, kas 2018. gada 4. maijā svinīgā svētku koncertā tiks atskaņoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā. Šajā iespaidīgajā projekta noslēgumā piedalīsies aptuveni 900 dziedātāji no vairāk kā 20 koriem. To vidū trīs profesionālie kolektīvi – Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", Rīgas kamerkoris "Ave Sol", Latvijas Radio koris un 20 A grupas pašdarbības jauktie kori.

Visus koncertus ieraksta un translē Latvijas Radio 3 Klasika. Iepriekšējo koncertu ieraksti bez maksas pieejami Latvijas Radio interneta vietnē: 11.12.2015. koncerta ieraksts; 8.03.2016. koncerta ieraksts; 11.11.2016. koncerta ieraksts; 1.03.2017. koncerta ieraksts.



Biļetes pieejamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs, kā arī internetā.