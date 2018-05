Aizvadītajā nedēļas nogalē, no 18. līdz 21. maijam Vācijas pilsētā Leipcigā noticis gotiskās mūzikas festivāls "Wave Gotik Treffen", kas ik gadu pulcē ap 20 000 tumšās kultūras cienītāju.

Šogad festivāla programmā uzstājās vairāk nekā 200 dažādu mūziķu un grupu, kas pārstāv tādus tumšajai kultūrai pietuvinātus žanrus kā gothic rock, gothic metal, post-punk, neofolk, dark folk, industrial, u.c.

Festivāla mākslinieku vidū Bliksa Bārgelds no kulta grupas "Einstürzende Neubauten", britu grupa "The Jesus And Mary Chain", norvēģu dark folk pārstāvji "Wardruna", gothic metal klasika – grupa "Tiamat" un dark wave grupa "Arcana" no Zviedrijas, sintpopa grupa "De/ Vision", kas vairākkārt viesojusies Latvijā, "Diorama" no Vācijas un daudzi citi. Jau vairākus gadus festivālā uzstājas arī latviešu māksliniece Vic Anselmo.

Kopumā festivāls notiek ap 50 dažādās vietās Leipcigā, piedāvājot ne tikai muzikālus notikumus, bet arī tirdziņu, ekskursijas gida pavadībā, teātra izrādes, filmu seansus, pikniku un dažādus citus pasākumus.

Festivāla raksturīgā iezīme ir arī krāšņie apmeklētāju tērpi, kas tapuši, iedvesmojoties gan no Viktorijas laika Anglijas, gan viduslaikiem, gan dažādu tautu mitoloģijas, fantasy žanra, šausmu filmām, u.c.

"Wave Gotik Treffen" notiek kopš 1991. gada un tiek dēvēts par "lielāko gotu festivālu uz šīs planētas".