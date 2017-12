Leģendārais mūziķis Kriss Rī sestdien koncerta laikā Oksfordā saļimis uz skatuves, bet svētdien paziņoja par turpmāko koncertu atcelšanu, vēsta britu masu mediji.

Sestdien Rī sniedza savu 35. no 37 koncertiem tūrē "Road Songs for Lovers". Kā vēsta aculiecinieki, mūziķis saļimis uz skatuves aptuveni 45 minūtes pēc koncerta sākuma. Mūziķis nogādāts slimnīcā un viņa stāvoklis tiek vērtēts kā stabils.

Svētdien mūziķa pārstāvji paziņoja, ka vakarā paredzēts koncerts Braitonā nenotiks. Savukārt par tūres pēdējo koncertu, kas plānots 12. decembrī, pagaidām sīkāk informācija netiek sniegta.

2001. gadā mediķi Rī konstatēja aizkuņģa dziedzera vēzi, ko viņam izdevās izārstēt. Pagājušajā gadā viņš piedzīvoja sirdstrieku, pēc kā nolēma atmest smēķēšanu.

66 gadus vecais Rī zināms ar savu savdabīgo, unikālo balsi, bet fanu mīlestību un lielāku popularitāti iemantoja 1970. gados ar dziesmām "Driving Home for Christmas" un "The Road to Hell".