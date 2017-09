Latviešu vijolniece Kristīne Balanas iekļuvusi Vācijas lielākā starptautiskā klasiskās mūzikas konkursa "ARD International Violin Competition" finālā, portālu "Delfi" informē "Aira Laiviņa Artists" mākslinieciskais vadītājs Andrejs Osokins.

ARD Starptautiskais mūzikas konkurss norisinās kopš 1952. gada un ir nozīmīgākais klasiskās mūzikas konkurss Vācijā. Par šī konkursa laureātiem kļuvuši tādi izcili mūziķi kā Džesija Normana, Kristofs Ešenbahs, Mitsuko Učida, Jurijs Bašmets un Natālija Gūtmane.

Šogad pēc vairāku simtu ierakstu izvērtēšanas tika izvēlēti 38 vijolnieki konkursa pirmajai kārtai. Otrajā kārtā tika izvirzīti divpadsmit dalībnieki, pusfinālā - seši, bet finālā - tikai trīs, to skaitā arī latviešu vijolniece Kristīne Balanas. Vēl par pirmo godalgu un 10 000 eiro naudas balvu finālā cīnīsies Andrea Obiso no Itālijas un Sāra Kristiāna no Vācijas.

Pirmajās konkursa kārtās Kristīne Balanas uzstājās kopā ar pianistu Andreju Osokinu. Duets atskaņoja Ludviga van Bēthovena, Sergeja Prokofjeva un Vitolda Ļutoslavska skaņdarbus. Johana Sebastiāna Baha, Nikolo Paganini, Jorga Vidmana un Avnera Dormana skaņdarbus Kristīne Balanas atskaņoja solo, bet pusfinālā Volfganga Amadeja Mocarta 4. vijoļkoncertu atskaņoja kopā ar Minhenes Kamerorķestri.

Finālā Sergeja Prokofjeva 1. vijoļkoncertu Kristīne Balanas atskaņos kopā ar Bavārijas Radio Simfonisko orķestri, kura galvenais diriģents ir Mariss Jansons.

Konkursa fināls notiks trešdien, 6. septembrī, Minhenes "Herkulessaal".