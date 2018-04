Desmit gadu jubileju šogad svinēs starptautiskai mūzikas festivāls " Laba daba ", kas no 3. līdz 5. augustam Līgatnes "Ratniekos" piedāvās plašu mūzikas programmu, uz piecām skatuvēm pulcējot vairāk nekā septiņdesmit mūzikas apvienību un dīdžeju. Jubilejas gadā kā galvenie ārvalstu viesi būs islandiešu grupa "Múm" un regeja grupa "Inner Circle" no Jamaikas, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Jamaikas regeja grupa "Inner Circle" festivālā ierodīsies savas 50 gadu jubilejas koncertturnejā. Kopš 1968. gada mūziķi bijuši ražīgi, līdz šim brīdim izdodot 29 albumus un tādus pasaules mūzikas topu augšgalos nonākušus hitus kā "Bad Boys" un "Sweat (A La La La La Long)".

Islandes atmosfēriskā mūzikas grupa "Múm", kuras mūziku raksturo liegas balsis, ierasto un netradicionālo instrumentu, kā arī digitālo tehnoloģiju lietojuma rezultātā radītas skaņu kombinācijas. Viens no ansambļa dibinātājiem reizēm līdzdarbojas arī grupā "FM Belfast".

Šogad festivāla apstiprināto mūziķu vidū ir arī pazīstamā igauņu dream pop apvienība "Pia Fraus", regeja grupa "Reggaeon" no Gruzijas, ska-core apvienība "Ferris Wheel" no Baltkrievijas, ASV dzīvojošās Kerijas Kalējas un Erika Džeika (Eric Jayk) duets "Astra The 22s", kā arī pašmāju mūziķi "Pienvedēja piedzīvojumi", "Mary Jane", grupa "Sigma", "Elektrofolk", Sniedze Prauliņa, Ozols un "Tehnikums", "Jauno Jāņu orķestris", "The Bad Tones", Evija Vēbere, Jauno mūzikas grupu konkursa 'Hadrons" uzvarētāji "Cellar Cat", "UFO un Grupa", "Oranžās brīvdienas", panki "PND" un Oskara Jansona konceptalbuma "Montserrat" koncerts kopā ar grupu "Jūk".

Kā sola festivāla rīkotāji, drīzumā tiks ziņots par citiem mūziķiem un grupām, kā arī par elektroniskās mūzikas un "Ej apskrieties" "Prieka mājas" skatuves dalībniekiem. Par visām radošajām aktivitātēm, atrakcijām, teātra un kino programmu varēs iepazīties mājas lapā www.labadaba.lv.

Kā pateicība iepriekšējo gadu festivāla apmeklētājiem, īpaša akcija aprīlī notiek kafejnīcā "Gauja", kur uzrādot kādu no iepriekšējo gadu festivāla apmeklētāja aprocēm, biļeti var iegādāties par 29 eiro.

"Laba daba" 2018. gada vasarā norisināsies Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki" Līgatnes pagastā no 3. līdz 5. augustam. Biļetes uz festivālu pieejamas visās "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā.

Biļetes nav nepieciešams bērniem līdz 13 gadiem (ieskaitot). Festivāla teritorijas ābeļdārzā būs iekārtota telšu pilsētiņa un tās maksa jau ir iekļauta festivāla biļetes cenā.