No 4. līdz 6. augustam Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki" notiekošais starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" izziņo izmaiņas programmā. Iepriekš izziņotais regeja mūziķis "U-Roy" nonācis sarežģītā situācijā un viņam liegta izceļošana no savās mītnes zemes Jamaikas, viņa vietā tiks piedāvāts cita regeja veterāna – Denisa Alkapones (Dennis Alcapone) koncerts, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Īstajā vārdā Deniss Smits (Dennis Smith) savu mūziķa karjeru sāka nejauši – strādājot par metinātāju Jamaikas publisko pakalpojumu sfērā. Vienlaikus piecdesmitajos gados viņš bija aktīvs aktuālo deju vakaru apmeklētājs, iespaidojoties no minētā "U-Roy", "King Tubby" un citiem.

1969. gadā Deniss pats sāka dīdžejot un strauji guva atpazīstamību savā dzimtenē, piesaistot ietekmīgā producenta Kīta Hadsona (Keith Hudson) – Boba Mārlija (Bob Marley) klasesbiedra un "The Skatalites" dalībnieka uzmanību, kurš lūdza Denisam Alkaponem ierakstīt savas dziesmas, kuras Kīts producēja un atskaņoja. No 1970. līdz 1973. gadam mūziķis izdevis vairāk nekā simts singlu un trīs albumus. Tagad to skaits ir audzis. Pēdējo albumu Deniss Alkapone izdevis kopā ar mūziķi "Mad Professor".

Festivālā Deniss Alkapone uzstāsies kopā ar vēl vienu Jamaikas mūziķi Vinstonu Rīdiju (Winston Reedy), kurš bijis ilggadējs grupas "The Cimarons" dalībnieks un mūziķu "U-Roy", "Yellowman" un "Tappa Zukie" dīdžejs.

Abi mūziķi kopā ar pavadošo sastāvu uz skatuves kāps festivāla pirmajā dienā – 4. augustā pulksten 00.30

Starptautiskais mūzikas festivāls "Laba Daba" notiek Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki" Līgatnes novadā no 4. līdz 6. augustam. Biļetes uz festivālu pieejamas visās "Biļešu serviss" tirdzniecības vietās un internetā.