Starptautiskā mūzikas festivāla " Laba daba " programmu papildina regeja un dub grupa no Lietuvas "Ministry Of Echology", ritmiskās, elektroakustiskās deju mūzikas grupa no Izraēlas "Onogana" un brazīļu tautas mūzikas pārstāvji "Ouroba", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Savukārt latviešu mūzikas programmai tiek pievienotas grupas "Dzeltenie pastnieki", "Satellites LV", koklētāja Laima Jansone un DJ Monsta, "Saucējas", "Auļi" un daudzas citas muzikālas apvienības.

Festivālā Līgatnes "Ratniekos" uzstāsies arī "Čipsis un Dullais", folkgrupa "Rikši", Nils Īle ar grupu "Kanisaifa", "Zāle", "Rīga Reggae", "Imanta Dimanta", Kārlis Kazāks, Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra kvartets "Company", "Kasetes", "Podruga", "Rāva", Aleksandra Špicberga un "Jakob Noiman Festival Band".

Festivālā savu 10 pastāvēšanas jubileju svinēs "Radio NABA" punk mūzikai veltītais raidījums "Ej apskrieties". Uz īpašās raidījuma skatuves uzstāsies "Nova Koma", "Future Jets", "Reiner", "Johnny & The Burnouts", "Dūmu zārka zēni", "Dearth", igauņu "Sociasylum", dziesminieks Zaķis un citi mūziķi. Kā sola festivāla rīkotāji, jau drīzumā tiks izziņota arī elektroniskās mūzikas skatuves "Kraukļa ligzda" mākslinieku programma.

Turpinot tradīciju, festivāla "Radio NABA" tiešraides skatuves programmu veidos raidījumu un ētera instruktoru brīvdabas programmas, kuras papildinās arī dzīvās mūzikas mazkoncerti kuros uzstāsies "Bērnu rīts", "Jacques of S'T'A" un "Waterflower". Pilnu festivāla aktivitāšu, teātra un kino programma tiks izziņotas jau drīzumā.

Atgādinām, ka šogad festivāls "Laba daba" svinēs savu desmit gadu jubileju, svinību īpašo mākslinieku godā būs islandiešu muzikālā apvienība "Múm" un Jamaikas regeja tradīciju nesēji "Inner Circle". Tāpat festivālā dalību jau apstiprinājuši "Pienvedēja piedzīvojumi", "Jauno Jāņu orķestris", Ozols un "Tehnikums", "Grupa Sigma", "Mary Jane", "Elektrofolk", Sniedze Prauliņa, Evija Vēbere, "The Bad Tones", UFO ar grupu, "PND", "Oranžās brīvdienas", "Cellar Cat" un ārvalstu viesi – igauņu dream pop apvienība "Pia Fraus", reggae izpildītāji "Reggaeon" no Gruzijas, "Astra The 22s" no ASV un ska-core grupa "Ferris Wheel" no Baltkrievijas. Būs dzirdams arī Oskara Jansona konceptalbuma "Montserrat" koncerts kopā ar grupu "Jūk".

Atzīmējot festivāla desmitgadi, tiek izsludināta akcija – fotokonkurss "Meklējam krūtis!", kurā tiek aicināts piedalīties ikviens festivāla laikā tapušo krūšu atlējumu ģipsī īpašnieks, dalīties vizuālos stāstos par ģipša krūšutēlu gaitām pēc festivāla. Konkursam fotogrāfijas var iesūtīt līdz 15. jūnijam festivāla mājaslapā.

Biļetes uz šā gada festivālu "Laba daba" var iegādāties kafejnīcā "Gauja", bārā "Aptieka", klubos "Nemiers", "Autentika", tautas mūzikas veikalā "Upe", kā arī visās "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā.