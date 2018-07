No 13. līdz 28. jūlijam Latgales baznīcās notiks par tradīciju kļuvušais festivāls Latgales ērģeļu dienas 2018, kas šogad veltīts izcilā latviešu ērģelnieka, pedagoga un ērģeļbūves eksperta, profesora Tālivalža Dekšņa piemiņai.

Devītā Latgales ērģeļu festivāla ietvaros būs dzirdami astoņi koncerti, kuros uzstāsies izcilākie Latvijas mūziķi: Jānis Pelše, Ilze Grēvele, Edīte Alpe (Deksne), Guntars Ruņģis, Jolanta Barinska, Vizma Zvaigzne, Larisa Carjkova, Jacinta Ciganoviča, Guna Kise, Baiba Betlere, Jāzeps Jermolovs, Inese Jasmane-Rūrāne, Natālija Grigoroviča-Skarbinika, Ērika Jonīte un Ingrīda Balode.

Mūziķu vidū būs arī viesi no ārzemēm: obojists, orķestra "Maskavas virtuozi" solists Mihails Štaņko (Krievija), izsmalcinātā flautiste no Polijas Veronika Zavadzka-Atanasova (Weronika Zawadzka-Atanasov) un viena no vadošajām Maskavas ērģelniecēm, kas šobrīd dzīvo Latvijā – Jeļena Privalova-Epšteina.

Festivāla īpašie viesi ir viens no labākajiem Eiropas ērģeļu duetiem – Ilze un Aigars Reiņi, kā arī Lielās Mūzikas balvas nominants – trompetists Jānis Porietis.

Tradicionāli viens no festivāla koncertiem ir topošo ērģelnieku veidots, kurā piedalās Latgales mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi. Šogad jaunieši savu koncertu sniegs Viļakas luterāņu baznīcā.

Lai mūzikas baudījums būtu pilnīgāks, ar video projekcijas palīdzību klausītāji varēs vērot mākslinieku priekšnesumu tuvplānā, sajust emocijas un redzēt visas mūziķa darba nianses, kas parasti paliek aiz kadra. Turpinot tradīciju, visi interesenti ir aicināti tuvāk iepazīties ar ērģeļu uzbūvi un darbības principiem, kā arī izmēģināt savus spēkus ērģelnieka lomā.

Festivāla mērķis ir popularizēt ērģeļspēles kultūru un latviešu ērģeļmākslu, atbalstīt ērģeļu uzturēšanu un apkopi, kā arī vēlreiz apliecināt to, ka Latgale un Latvija var lepoties ar spožu ērģelnieku saimi. Latgales ērģeļu dienas ir labdarības projekts, ieeja visos koncertos ir par ziedojumiem. Šī gada koncertos savāktie ziedojumi tiks novirzīti Kārsavas baznīcas ērģeļu restaurācijas darbu turpināšanai.

Latgales ērģeļu dienas 2018 norise:

Aglonas bazilika – 13. jūlijs, pulksten 19.00, Svētā Mise.

Aglonas bazilikas Baltajā zālē – 13. jūlijs, pulksten 20.00, Atklāšanas koncerts

Piedalās: Jacinta Ciganoviča, Larisa Carjkova (ērģeles), Ērika Jonīte (soprāns).

Stirnienes Sv. Laurencija Romas katoļu baznīca – 13. jūlijs, pulksten 20.00, Nakts koncerts;

Piedalās: Jānis Pelše (ērģeles), Ilze Grēvele un Ingrīda Balode (soprāns)

Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca – 15. jūlijs, pulksten 18.00, Garīgās mūzikas koncerts;

Piedalās: Jolanta Barinska, Larisa Carjkova (ērģeles), Mihails Štaņko (oboja/Krievija), Inese Jasmane-Rūrāne (soprāns), Natālija Grigoroviča-Skarbinika (vijole).

Viļakas Evaņģēliski luteriskā baznīca – 20. jūlijs, pulksten 18:.00, Topošo ērģelnieku koncerts;

Piedalās: Latgales reģiona mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņi un pedagogi.

Nautrēnu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca (Rogovkā) – 21. jūlijs, pulksten 18.00, Melodiju varavīksne;

Piedalās: Edīte Alpe (Deksne) (ērģeles), Guntars Guņģis (balss), Jāzeps Jermolovs (vijole).

Preiļu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca – 22. jūlijs, pulksten 18.00, Ir mīļa Māras zeme;

Piedalās: Baiba Betlere (ērģeles), Vizma Zvaigzne (mecosoprāns).

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca (Kārsavā) – 27. jūlijs, pulksten 18.00, Īpašo viesu koncerts;

Piedalās: Ilze un Aigars Reiņi (ērģeles) un Jānis Porietis (trompete, flīgelhorns).

Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu katedrāle – 28. jūlijs, pulksten 19.00 (pēc Sv. Mises pulksten 18.00), Noslēguma koncerts;

Piedalās: Guna Kise (ērģeles), Jeļena Privalova-Epšteina (ērģeles/Krievija), Veronika Zavadzka-Atanasova (Weronika Zawadzka-Atanasov) (flauta/Polija), Ingrīda Balode (soprāns).