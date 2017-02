"Grammy" balva orķestrim un diriģentam piešķirta par "Deutsche Grammophon" izdotajiem Dmitrija Šostakoviča 5., 8. un 9.simfonijas ierakstiem "Shostakovich: Under Stalin's Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9".

Atgādinām, ka pērn Nelsons un Bostonas simfoniskais orķestris saņēma balvu par Dmitrija Šostakoviča 10. simfonijas ierakstu.

Jau ziņots, ka šajā kategorija ar Andri Nelsonu un viņa vadīto orķestri konkurēja vēl viens pasaules klases latviešu diriģents – Mariss Jansons ar Amsterdamas KaraliskaisConcertgebouw orķestri par Sergeja Prokofjeva Piektās simfonijas ierakstu.

Tāpat šajā kategorija bija izvirzīts pazīstamais igauņu diriģents Nēme Jervi un viņa vadītais Šveices Romāņu orķestris. Tāpat šajā kategorijā uz "Grammy" pretendēja Maikla Tilsona Tomasa vadītais Sanfrancisko orķestris un Ņujorkas filharmoniķi ar Alanu Gilbertu priekšgalā.

Jau ziņots, ka pasaules mūzikas industrijās augstu vērtētais "Grammy" apbalvojums 84 kategorijās šogad tiek pasniegts 12. februārī, Losandželosā. Vairāk par šā gada nominantiem var izlasīt šeit!

Andris Nelsons vada Bostonas Simfonisko orķestri kopš 2014. gada. 2015. gadā viņš tika iekļauts pasaules labāko diriģentu topa ceturtajā vietā.

The @BostonSymphony and @andris_nelsons have just won a Grammy for Shostakovich Under Stalin's Shadow! #GRAMMYshttp://bit.ly/1ObtzL4 pic.twitter.com/s1BdEuqCC3

— Boston Symphony (@BostonSymphony) February 12, 2017