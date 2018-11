Latviešu džezs 2018. Auziņa-Čudara-Arutjunjana albuma 'Baltic' apskats

Foto: Eva Iova

Ir, ir mums jauna un spēcīga latviešu džeza paaudze. No vienas puses jau mazliet apnicis to atkārtot. No otras – patīkami apzināties atkal un atkal. Saksofonista Kārļa Auziņa, ģitārista Matīsa Čudara un bundzinieka Ivara Arutjunjana kopalbums "Baltic" to kārtējo reizi apliecina. Iespējams, ka šis ir viens no stilīgākajiem veltījumiem Latvijai un vispār arī Baltijai simtgadē.