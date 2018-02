Pašmāju grupa "Once Upon" jau otro reizi pēc kārtas izpelnījusies ievērību kā ikgadējās Neatkarīgās Mūzikas balvas (ASV) nominanti kategorijā "Labākais metal/hardcore singls" ar savu 2017. gadā ierakstīto dziesmu "Morningstar", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Līdzīgi kā pirms gada, dziesma nominēta balstoties uz žūrijas vērtējumu, kuras sastāvu veido tādi ievērojami mākslinieki un mūzikas industrijas pārstāvji kā Eimija Lī ("Evanescence"), "Slayer", "Sepultura" , NIkija Raiena ("Sony Music Entertainment Canada"). Roberts Pasbani ("Metal Injection"), Fils Kvartaro ("Virgin", "Warner Bros"), Bobs Katrella ("Sony Music") u.c.

Apbalvošanas ceremonija tradicionāli notiks šī gada 31. martā, Linkolna centrā, Ņujorkā, ASV.

"Independent Music Awards" šogad norisinās jau sešpadsmito reizi, novērtējot un apbalvojot mūziķus vairāk nekā 90 kategorijās, kuri savus ierakstus izdevuši paši, kā arī neatkarīgo ierakstu kompāniju māksliniekus.

Alternatīvā / modernā metāla grupa "Once Upon" nodibināta 2012. gada rudenī, grupas sastāvā šobrīd ir – Artūrs Ročāns (vokāls), Edgars Meijers (ģitāra), Ivars Logins (bungas), Deniss Potužnijs (ģitāra) un Sandis Ķirsis (basģitāra).

2017. gada pavasarī "Once Upon" izdeva savu debijas mini albumu "Morningstar" un īsi pēc tam uzvarēja Latvijas "W:O:A Metal Battle 2017"atlasē, gūstot iespēju pārstāvēt valsti lielākajā Eiropas metāla festivālā "Wacken Open Air", Vācijā. Iepriekš "Once Upon" pārstāvējuši Latviju arī lielākajā Lielbritānijas smagā metāla festivālā "Bloodstock 2014" .