Latviešu grupa "Double Faced Eels" uzvarējusi jauna starptautiska "Youtube" mūzikas šova septītajā sērijā, iegūstot iespēju uzstāties kopā ar popzvaigzni Bībiju Reksu, kā arī apmaksātu braucienu uz uz Losandželosu un uzstāšanos klubā "Roxy Theatre", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

2017. gada novembrī video straumēšanas vietnē "YouTube" pirmoreiz skatītājiem tika nodots jauns mūzikas šovs, "Best.Cover.Ever.", kurā dalībnieki no visas pasaules sacenšas, lai kāptu uz vienas skatuves ar starptautiska līmeņa mūzikas industrijas zvaigznēm.

Šovu vada ar "Grammy" balvām godalgotais hiphopa mākslinieks Ludakriss (Ludacris), un katrā sērijā pie viņa viesojas cita mūzikas industrijas zvaigzne – Demija Lovato, Keitija Perija, Džeisons Derulo, Čārlijs Pūts, Bībija Reksa u.c. Tāpat katrā šova sērijā par iespēju uzstāties ar konkrēto zvaigzni sacenšas divi dalībnieki, kuri katrs izpilda kādas zināmas konkrētā mākslinieka dziesmas kaverversiju. Pēc zvaigznes un Ludakrisa vērtējuma labākais dalībnieks saņem vienreizēju balvu — iespēju sadarboties ar konkrētās sērijas zvaigzni un izpildīt kopīgu dziesmu īpašā, vienreizējā apdarē.

Katrai šova sērijai pieteicās tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules, un vieni no veiksminiekiem, kuri tika uzaicināti piedalīties Losandželosā filmētajā šovā, ir grupa "Double Faced Eels", kas šovā pārstāv ne tikai Latviju, bet ir arī vienīgie finālisti no Eiropas. Šovā "Double Faced Eels" stājās pretī duetam "Two Less Lonely", lai izpildītu Bībijas Reksas dziesmu "In the Name of Love", un, iegūstot popzvaigznes un Ludakrisa simpātijas, izcīnīja uzvaru un iespēju uzstāties kopīgi ar pieaicināto dziedātāju.

Kā portālam "Delfi" pastāstīja "Double Faced Eels" dalībnieki, šova izskaņā uzvarētājiem tika pasniegta īpaša balva — apmaksāts atkārtots brauciens uz Losandželosu, lai sniegtu privātu koncertu leģendārajā klubā "Roxy Theatre" un prezentētu sevi producentiem un vietējās mūzikas industrijas pārstāvjiem. "Double Faced Eels" būs, iespējams, pirmā latviešu grupa, kas uzstāsies Losandželosas klubā, kurā savulaik uzstājušies gan jau iepriekš minētie Bībija Reksa un Ludakriss, gan tādi leģendāri mūziķi un grupas kā Bobs Mārlijs, "The Ramones", Pīters Gabriels, "Guns N' Roses" u.c.

Bībija Reksa ir albāņu izcelsmes amerikāņu dziedātāja un dziesmu autore, kas plašāku atpazīstamību ieguva, pateicoties dziesmām "Me, Myself and I" ar hiphopa mākslinieku "G-Eazy", Deivida Getas "Hey Mama" un Mārtina Gariksa "In the Name of Love".

"Best.Cover.Ever." ir pirmais šāda veida šovs, kas bez papildu maksas un jebkādiem ierobežojumiem tiek prezentēts visā pasaulē vienlaicīgi.

"Double Faced Eels" vienlaicīgi ar šova publicēšanu prezentē arī jaunu singlu un video dziesmai "Can't Let Go", kas tapusi, iespaidojoties no šovā gūtajām mācībām.

"Dziesma "Can't Let Go" ir par to, kādas pārdomas ir cilvēkiem, kas ir iestrēguši sliktās attiecībās. Neatkarīgi no tava dzimuma, vecuma un pat tā, vai ir runa par divu cilvēku attiecībām vai, piemēram, attiecībām ar darba devēju, pasniedzēju utt. Dažkārt saprotam, ka uzlabojumi nebūs, bet tāpat nevaram spert izšķirošu soli," stāsta dziesmas vārdu autors Reinis Straume.