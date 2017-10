Pagājušajā nedēļā, no 24. līdz 27. oktobrim Viļņā, Lietuvā norisinājās 3. Starptautiskais Juozas Naujalis kordiriģentu konkurss, kurā pirmo vietu izcīnīja latviešu kordiriģents Jurģis Cābulis, portālu "Delfi" informē diriģenta pārstāvji.

Lietuviešu komponista un kordiriģenta Juoza Naujalis vārdā nosauktajā konkursā ik gadu piedalās kordiriģenti no visas pasaules, vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Šajā gadā konkurss pulcēja dalībniekus no daudzām pasaules valstīm: Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Lielbritānijas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas un Šveices.

Sīvajā konkurencē Jurģis Cābulis ieguva pirmo vietu, kā arī specbalvu par labāko J. Naujalis kora motetes interpretāciju. Finālistu pulkā bija arī latviešu diriģente Krista Audere, kura ieguva ceturto vietu un speciālbalvu par labāko Lietuvas mūsdienu komponistu skaņdarba atskaņojumu. Konkursā veiksmīgi startēja arī latviete Nora Žeigure.

Konkurss noritēja trīs kārtās. Pirmā kārta sastāvēja no divām daļām, kurās tika vērtēta diriģēšana pie klavierēm, kā arī darbs ar Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas jaukto kori. Otrajā kārtā diriģenti strādāja ar Viļņas Valsts kori. Savukārt trešajā kārtā, kas norisinājās koncerta formā, finālisti atskaņoja skaņdarbus, kas abās pirmajās kārtās tika iestudēti ar iepriekšminētajiem koriem. Papildus, vien 30 minūšu mēģinājumā ar Lietuvas profesionālo kori "Jauna mūzika", tika iestudēts arī kāds mūsdienu lietuviešu komponista skaņdarbs.

Jurģis Cābulis ir Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skolas (NMV RDKS) kordiriģēšanas nodaļas vadītājs, Carnikavas kamerkora "Vēja balss" mākslinieciskais vadītājs un diriģents, kopš 2013. gada ir profesionālā kamerkora "Ave Sol" diriģents. Šobrīd J. Cābulis studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūrā, Kaspara Ādamsona diriģēšanas klasē. Viņš ar koriem aktīvi koncertē Latvijā un pasaulē, kā arī guvis atzinību un godalgotas vietas daudzos citos starptautisko diriģentu konkursos.