Sestdien, 14. oktobrī, kameransamblis "Trio Metamorfoze", kura sastāvā ir flautistes Liene Dobičina, Zane Jurēvica un pianiste Zane Rubesa, ieguva trešo vietu prestižajā 17. Starptautiskajā Frīdriha Kūlava flautistu konkursā romantisma laikmeta komponista dzimtajā pilsētā Ulcenā, Vācijā, portālu "Delfi" informēja mūziķes.

Starptautiskais Frīdriha Kūlava flautistu konkurss notika laikā no 8. līdz 15. oktobrim Ulcenā, Vācijā. Konkurss kā tradīcija dibināta par godu izcilajam dāņu komponistam Frīdriham Danielam Rūdolfam Kūlavam. Par konkursa norises vietu izvēlēta Kūlava dzimtā pilsēta – Ulcena, Vācijā, kurā Kūlavs dzimis 1786. gadā. Konkursu kopš 1970. gada katru otro gadu, organizē Ulcenas Mākslas biedrība sadarbībā ar Ulcenas pilsētas domi, pulcējot vairāk nekā 100 flautistus no vairāk nekā 30 pasaules valstīm. Šogad konkurss notika laikā no 8. līdz 15. oktobrim.

Šis ir viens no tiem retajiem konkursiem, kurā flautisti var piedalīties arī duetā, trio vai kvartetā. Konkurss tika rīkots trīs kategorijām – flauta solo, divas flautas ar klavierēm un flautu trio/ kvarteti, kurās sacentās trīs kārtās. Tā kā konkurss nosaukts romantisma laikmeta komponista Frīdriha Kūlava vārdā, kurš sarakstījis vairāk nekā trīssimt skaņdarbus flautai, visās kategorijas vismaz divās kārtās līdzās baroka un mūsdienu opusiem tika izpildītas viņa kompozīcijas.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja plašu atzinību guvuši mūziķi, pianisti un flautisti, tai skaitā, Bavārijas Radio simfoniskā orķestra pirmā flauta Filips Baklijs (Philippe Boucly), Parīzes konservatorijas profesors un Francijas nacionālā orķestra mūziķis Mišels Moragess (Michel Moragues), viens no vadošajiem somu flautistiem un Sibēliusa akadēmijas profesors Mikaels Helasvū (Mikael Helasvuo), Londonas Karaliskā filharmonijas orķestra ilggadējā pirmā flauta, Karaliskās Mūzikas koledžas profesore Sjūzena Milana (Susan Milan), ilggadējā žūrijas priekšsēdētāja, pianiste Kordula Hake (Cordula Hacke), u.c.

"Trio Metamorfoze" dalībnieces par savu dalību konkursā saka: "Nolēmām, ka piedalīsimies kategorijā divām flautām un klavierēm, jo spēlējam kopā jau vairāk nekā divus gadus, ar panākumiem piedaloties gan dažādos koncertos, gan meistarklasēs. Pateicoties dalībai konkursā esam uzzinājušas, iepazinušas un iemīļojušas daudz līdz šim Latvijā neatskaņotas komponistu mūzikas, kā piemēram, Martina Kristofera Redela "Uguns deju"" op.69, Akio Jaširo "Sonāti" divām flautām un klavierēm un Antonio Džakometi "Āfrikas putnus". Mūsuprāt, šī ir bijusi fantastiska iespēja parādīt savus spēkus kamermuzicēšanā, vienlaicīgi gūstot žūrijas, kā arī konkursa dalībnieku atzinību."