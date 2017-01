Latviešu mūziķi un inženieri šonedēļ piedalās ASV notiekošajā "National Association of Music Merchants" (NAMM) mūzikas instrumentu un piederumu izstādē, prezentējot elektriskās ģitāras skaņas efektu pedāli "Plus Pedal".

Ierīci radījis ģitārists Iļja Krūmiņš, kurš pazīstams kā rokgrupas "The Big Bluff" līderis, kopā ar inženieriem Mārtiņu Meļķi un Kristapu Kaļvu.

Jaunais ģitāristu rīks, kas pielāgojams arī citiem melodiskajiem instrumentiem, ļauj paildzināt nospēlētās notis, līdzīgi kā to veic klavieru pedāļi.

Darbs pie efekta izveides sācies 2015. gada nogalē, un izstrādes procesā tika iesaistīti arī vairāki latviešu ģitāristi, tostarp – Jānis Ruņģis, Jānis Kalniņš, Matīss Čudars, Gatis Zaķis, Miķelis Putniņš, Matīss Runtulis un citi.

Patlaban "Plus Pedal" jau iemantojis lielu interesi mūzikas žurnālistu vidū. Pagājušā gada novembrī pirmos pedāļa modeļus atzinīgi novērtēja ievērojamā mūzikas žurnāla "Guitar Techniques" pārstāvji, savukārt, kā raksta ietekmīgā mūzikas vietne "Musicradar", "ja tas tiešām spēj izdarīt to, ko sola, tad "Plus Pedal" varētu būt šī gada NAMM izstādes spilgtākā debija".

"Plus Pedal" dizainu, kas tiešā veidā imitē klavieru pedāli, veidojis mākslinieks Fricis Kalvelis, savukārt radošās komandas produkta popularizēšanas video režisējis Uģis Olte.

Pasaulē lielākā mūzikas instrumentu izstāde "The NAMM Trade Show" šogad norisinās no 19. līdz 22. janvārim Anaheimā, Kalifornijas štatā.

Skaņas efekta autori vēsta, ka šobrīd "Plus Pedal" iespējams pasūtīt internetā, bet ierīces ražošanu plānots sākt šā gada martā.